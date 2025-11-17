Slušaj vest

Black Friday ludnica: tajne, trikovi i kuponi za najveće uštede!

Odbrojavanje je počelo. Korpe su pune, liste želja rastu, a popusti trepere na sve strane. Ali iza oznaka „-50%“ ne krije se uvek prava prilika.

Foto: Promo/Niko Koderman

Black Friday je postao jedan od najuzbudljivijih dana u godini za kupovinu – ali i jedan od najkonfuznijih. Neki prodavci neprimetno podignu cene pre novembra, samo da bi ih kasnije „drastično“ snizili. Drugi koriste psihološke trikove kako bi kupci pomislili da su uštedeli, iako zapravo nisu.

Foto: Promo/Niko Koderman

Zato sve više kupaca u Srbiji koristi Eponuda.com – platformu koja upoređuje cene u više od 350 proverenih prodavnica i prati milione ponuda u realnom vremenu. Uz Eponudu možeš da vidiš kako se cene menjaju, pronađeš kupone za dodatne popuste i kupuješ samo od proverenih prodavaca.

Prema podacima Eponude, 2025. godina biće rekordna za online kupovinu u Srbiji – očekuje se da prihod od e-trgovine premaši milijardu dolara. Najtraženije kategorije ostaju elektronika, moda i uređaji za domaćinstvo, a ove godine konkurencija među prodavcima biće jača nego ikad.

Foto: Promo/Niko Koderman

Kako se snaći u popustima i zaista uštedeti?

Evo kratkog vodiča za pametnu Black Friday kupovinu:

1. Registruj svoj Eponuda profil na vreme

Potrebno je svega minut, a donosi ogromnu prednost. Sa profilom možeš da pratiš proizvode, istoriju cena i dobijaš trenutna obaveštenja kad cena padne.

2. Dodaj proizvode na listu želja

Umesto beskonačnog skrolovanja, organizuj ono što želiš i pusti da te Eponuda obavesti kad se pojavi najbolja ponuda.

3. Iskoristi kupone za dodatne popuste

U posebnom odeljku Eponude nalaze se ekskluzivni promo kodovi od proverenih prodavaca. Dovoljno je da kopiraš kod i uneseš ga prilikom plaćanja – popust se automatski primenjuje.

4. Proveri istoriju cena pre kupovine

Oznake poput „samo danas“ i „najveći popusti godine“ često su obmanjujuće. Istorija cena pokazuje da li je sniženje stvarno ili je samo marketinški trik.

5. Kupuj samo od proverenih partnera

Svaka prodavnica na Eponudi je proverena, što znači da su tvoje kupovine bezbedne, transparentne i pouzdane.

Foto: Promo/Niko Koderman

Šta vredi kupiti ovog Black Friday-a?

Prema analizi Eponude, ove kategorije dominiraju listama želja kupaca:

● Aparati za kafu – idealan trenutak za ljubitelje kofeina da pređu na bolji model po super ceni.

● Laptopovi – najtraženiji modeli za posao i studije sada imaju najveće popuste u godini.

● Televizori – klasik svake Black Friday kupovine, od pametnih modela do 4K ekrana.

● Pametni telefoni – flagship modeli konačno postaju dostupni zahvaljujući velikim sniženjima.

● Sportske patike – spoj udobnosti i uštede, bilo za trening ili svakodnevno nošenje.

● Beauty uređaji – depilatori i epilatori sada su povoljniji nego ikada, pa nega postaje još prijatnija.

A tajna kako da uhvatiš najbolje među njima?

Poređenje i pravi trenutak.

Foto: Promo/Niko Koderman

Uz Eponuda.com, u svakom trenutku možeš da vidiš gde je cena najniža, da odmah primeniš kupon i pratiš svaki pad cene. Ne treba ti sreća – samo pravi alat.

Pre nego što klikneš „kupi“, zastani i proveri.

Jer ove godine, najveće uštede neće doneti blještavi baneri, već pametne odluke.

Kupuj pametno. Uporedi, klikni i uštedi uz Eponuda.com – tvoju prečicu do stvarno najnižih cena ovog Black Friday-a i svake sledeće kupovine.