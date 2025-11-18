Slušaj vest

Milioner iz Dubaija Džamal Al Nadak privukao je pažnju svetske javnosti zbog poteza koji mnogi nazivaju "najskupljim gestom ljubavi ikada". Njegova supruga, Soudi Al Nadak, je otkrila da je Džamal kupio privatno ostrvo vredno 50 miliona dolara, i to da bi se osećala bezbedno dok nosi bikini.

Ova vest je bukvalno "eksplodirala" na internetu nakon što je Soudi objavila video na svom Instagram profilu, u kojem se vidi kako sa suprugom leti privatnim avionom i sleće na rajsko ostrvo. Na snimku je kratko napisala: "POV: Htela si da nosiš bikini, pa ti je tvoj milioner muž kupio ostrvo."

U opisu je dodala i: "Ovo je bila njegova najbolja investicija do sada."

Njih dvoje su poznati influenseri

Sudi Al Nadak je poznata influenserka iz Dubaija, sa više od 329 hiljada pratilaca na Instagramu i čak 1,3 miliona pratilaca na TikToku, gde njeni videi imaju više od 400 miliona pregleda.

U razgovoru za "Hindustan Times" otkrila je da sebe smatra "domaćicom sa punim radnim vremenom", i da je Džamala upoznala dok su oboje studirali u Dubaiju. U braku su već više od tri godine, a po svemu sudeći, njihova ljubavna priča izgleda kao iz bajke.

Džamal Al Nadak, koji ima 38,8 hiljada pratilaca na Instagramu i 1,3 miliona na TikToku, poznat je po svom raskošnom životnom stilu i čestim objavama sa luksuznih destinacija. Njegova kupovina ostrva samo je još jedan dokaz da granice za njega, čini se, ne postoje.

U galeriji pogledajte fotografije Soudi Al Nadak i njenog muža milijardera:

1/5 Vidi galeriju Džamal i Soudi Al Nadak Foto: Printscreen/Instagram/soudiofarabia

Romantičan gest ili bespotrebno rasipanje?

Dok su mnogi korisnici društvenih mreža bili oduševljeni ovim potezom i proglasili Džamala "najromantičnijim mužem na svetu", drugi su istakli da bi taj novac mogao biti iskorišćen za humanitarne ili ekološke projekte.

Jedan korisnik Instagrama je napisao da je ovo "lep gest, ali i pokazatelj koliko su bogati ljudi odvojeni od realnosti", dok je drugi dodao da "ljubav ne mora da košta 50 miliona dolara da bi bila iskrena".

Bez obzira na različita mišljenja, činjenica je da je ovaj par iz Dubaija uspeo da privuče pažnju celog sveta. Ostrvo je, inače, na tajnoj lokaciji zbog bezbednosnih razloga, a Sudi i Džamal, prema svemu sudeći, planiraju da ga koriste kao privatnu oazu za odmor.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Marina Visković od milionera dobila poklon: