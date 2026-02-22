Slušaj vest

Pravilna procena je važna ne samo za kvalitet pranja, već i za dugovečnost same mašine. Zato treba znati da oznaka "7 kg" na veš mašini znači težinu suvog veša koju možete staviti u bubanj pre početka pranja. To znači da, ako biste izmerili veš nakon što se nakvasi, njegova masa bi bila znatno veća – otprilike dvostruko ili čak trostruko!

Na primer, 7 kg suvog pamučnog veša nakon namakanja može težiti 14–18 kg. Zato proizvođači navode maksimalno opterećenje za suvi veš – to je količina koju mašina može efikasno oprati bez preopterećenja motora i ležajeva.

Zašto je važno ne pretrpavati bubanj?

Mnoge osobe greškom pokušavaju da ubace više veša, misleći da mala dodatna težina neće škoditi. U stvari, to može dovesti do:

- prerane istrošenosti motora;

- kvara amortizera;

- lošeg pranja, kada se prašak ne ispere potpuno;

- pojave neželjenih zvukova i vibracija.

Zato, ako je mašina predviđena za 7 kg suvog veša, optimalno je puniti je do 80–90% zapremine, posebno kada su u pitanju teži predmeti – peškiri, farmerke, posteljina.

Kako proceniti 7 kg veša bez vage – "na oko"

Naravno, niko ne meri veš pre svakog pranja, ali postoje jednostavni orijentiri:

Posteljina, 1 komplet – oko 2,5 kg

Farmerke, 1 par – oko 0,8–1 kg

Majica – do 0,3 kg

Peškir za kupanje – do 0,8 kg

Džemper ili dukserica – do 1 kg

Ako je bubanj napunjen tako da između veša i gornje ivice ostane mesto veličine dlana – to je idealno punjenje.

Idealno punjenje je kada između veša i gornje ivice ostane mesta veličine dlana Foto: Shutterstock

Zavisnost opterećenja od programa pranja

Takođe treba napomenuti da nisu svi programi namenjeni punoj zapremini, na primer:

Pamuk, mešani materijali – možete koristiti 100% kapaciteta

Sintetika – ne više od 3–4 kg

Delikatno pranje, vuna, svila – maksimum 2 kg

Brzo pranje – 1,5–2 kg, inače veš neće biti dovoljno opran i ispran

Da biste produžili rok trajanja veš mašine i da ne biste oštetili bubanj:

-nemojte pritiskati veš rukama;

- naizmenično stavljajte velike i male komade za ravnomernu raspodelu težine;

- redovno čistite filter i gumenu manžetu;

- ne pokrećite pranje sa praznim bubnjem bez potrebe.

Kurir.rs/Blic

