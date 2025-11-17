Slušaj vest

Stručnjak za mušku modu Parker Jork Smit podelio je koristan savet za sve koji kupuju novo odelo ili kaput. Na svojim društvenim mrežama, gde ga prati veliki broj ljudi, objasnio je zašto su novi sakoi i kaputi često zašiveni na neuobičajenim mestima i šta bi svaki muškarac trebalo da uradi pre nego što prvi put obuče novi komad.

Ako ste ikada kupili novo odelo i primetili da su džepovi zašiveni ili da ne možete lako da se krećete u njemu, to nije greška već namerna praksa proizvođača. Takođe, ako ste na leđima sakoa videli veliki šav u obliku slova X, to takođe ima svoju svrhu.

U svom video snimku, Parker je objasnio šta prvo treba da se uradi kada se kupi novi sako.

- Prijatelju, ako si imao dovoljno sreće da kupiš novo odelo ili sportski sako, moraš da uradiš ove tri stvari pre nego što ga obučeš.

Tri stvari koje je naveo su:

Iseci šavove na džepovima

Džepovi su često zašiveni kako bi odelo izgledalo urednije dok je na ofingeru, ali ih treba pažljivo otvoriti makazama pre nošenja.

Ukloni šav u obliku slova X na leđima

Ovaj šav drži otvor(e) na leđima zatvorenima dok je sako na izložbi u prodavnici, ali ga treba odstraniti da biste mogli normalno da se krećete.

Skinite etikete koje se nalaze na rukavu

Brendirane etikete na rukavu su samo za prodaju i ne bi trebalo da ostanu na sakou kad ga nosite.

Iako se ova tri koraka nekima mogu činiti očitima, Parker je rekao da redovno viđa ljude koji nose jakne ili kapute, a da prethodno nisu napravili ova tri koraka, piše Mirror.

Ova tri koraka su ključna kada kupite novi sako ili kaput Foto: moodboard, Moodboard Stock Photography / Alamy / Profimedia

Ljudi su brzo komentirali video, deleći svoje čuđenje onim što im je upravo rekao.

- Nisam imao pojma. Mislio sam da su džepovi zašiveni jer ne treba da se koriste. Hvala vam što nastavljate da delite svoje savete.

- Ventilacijski otvori! Koliko puta vidim muškarce kako nose ove kapute sa šavovima na ventilacijskim otvorima, a kaput jednostavno čudno visi. Želim da im priđem i izvadim šavove kako bih oslobodio kaput.

- To važi i za ženska odela. Ne mogu vam reći koliko često žene ne otvore otvore na jaknama i kaputima.

(Kurir.rs/Informer)

