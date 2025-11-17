Kalendar vrelih vatrogasaca je ponovo u prodaji: Mišići i trbušnjaci pršte na sve strane, a ovo je razlog
Kalendari australijskih vatrogasaca za 2026. godinu ponovo su stigli i donose vatrenu dozu humanosti! Popularni kalendar prikazuje hrabre vatrogasce, često bez majice, u solo portretima ili u društvu životinja. Sav prihod od prodaje odlazi u humanitarne svrhe, uključujući zaštitu životinja, dečije bolnice, mentalno zdravlje spasilaca i podršku zajednicama pogođenim katastrofama, kako u Australiji, tako i širom sveta.
Pet posebnih izdanja kalendara
Ove godine izdvojena su pet izdanja kalendara:
- Izdanje sa psima
- Izdanje sa mačkama
- Izdanje sa konjima
- Izdanje sa mešanim životinjama
- Hero Edition, gde vatrogasci poziraju solo, bez životinja
Pogledajte u galeriji kako izgledaju:
Svako izdanje uključuje i snimke iza scene, otkrivajući nefiltrirane trenutke i iskrene emocije ovih pravih heroja.
Podrška pogođenim zajednicama i životinjama
Prijašnji prihodi od kalendara korišćeni su za pomoć žrtvama uragana Helene i Milton u SAD 2024. godine.
U 2025. godini, kalendar je pomogao životinjama pogođenim kalifornijskim požarima, što je za mnoge vatrogasce imalo posebno emotivno značenje.
