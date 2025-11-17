Slušaj vest

Kalendari australijskih vatrogasaca za 2026. godinu ponovo su stigli i donose vatrenu dozu humanosti! Popularni kalendar prikazuje hrabre vatrogasce, često bez majice, u solo portretima ili u društvu životinja. Sav prihod od prodaje odlazi u humanitarne svrhe, uključujući zaštitu životinja, dečije bolnice, mentalno zdravlje spasilaca i podršku zajednicama pogođenim katastrofama, kako u Australiji, tako i širom sveta.

Pet posebnih izdanja kalendara

Ove godine izdvojena su pet izdanja kalendara:

  • Izdanje sa psima
  • Izdanje sa mačkama
  • Izdanje sa konjima
  • Izdanje sa mešanim životinjama
  • Hero Edition, gde vatrogasci poziraju solo, bez životinja

Pogledajte u galeriji kako izgledaju:

Ove godine izdvojena su pet izdanja kalendara vatrogasaca: izdanje sa psima, izdanje sa mačkama, izdanje sa konjima, izdanje sa mešanim životinjama, Hero Edition (gde vatrogasci poziraju solo, bez životinja).  Foto: mediadrumimages/Australian Firef / Media Drum World / Profimedia

Svako izdanje uključuje i snimke iza scene, otkrivajući nefiltrirane trenutke i iskrene emocije ovih pravih heroja.

Podrška pogođenim zajednicama i životinjama

Prijašnji prihodi od kalendara korišćeni su za pomoć žrtvama uragana Helene i Milton u SAD 2024. godine.

U 2025. godini, kalendar je pomogao životinjama pogođenim kalifornijskim požarima, što je za mnoge vatrogasce imalo posebno emotivno značenje.

