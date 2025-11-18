Slušaj vest

Sezona slava je u punom jeku, pa pekare, poslastičarnice i prodavnice širom Srbije danima rade punim kapacitetom. Potražnja za slavskim kolačem i žitom poslednjih nedelja značajno raste, a time rastu i cene. Kupci se žale da je gotovo nemoguće pronaći kolač i žito po pristupačnim cenama, te da slavski kolač plaćaju između 750 i 2.000 dinara, dok je žito od 700 do 1.400 dinara po porciji jednog kilograma.

Simbolika žita, slavskog kolača i slavske sveće Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Upravo zato donosimo proveren recept koji uspeva svima – i koji, kako kažu, čak ni najstrožoj svekrvi ne ostavlja prostora za primedbe, čak ni svekrvi.

DOMAĆI SLAVSKI KOLAČ – recept koji uvek uspeva

Sastojci:

slavski kolač Foto: Printscreen/youtube/Pekar Pekarica

1 kg brašna (idealno tip 400 ili 500)

1 kocka svežeg kvasca (40 g)

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

100 ml ulja ili 100 g putera

2 jajeta

300 ml mleka (ili vode – ako postite)

1 kašika meda

opciono: rendana korica limuna ili vanilin šećer 1. Aktiviranje kvasca

Foto: Jesus Carpio / Alamy / Profimedia

Kvasac pomešajte sa malo mlakog mleka i kašičicom šećera. Ostavite desetak minuta da zapeni.

2. Mešenje testa

U većoj posudi sjedinite prosejano brašno i so. Dodajte nadošli kvasac, jaja, ulje ili otopljeni puter i med. Postepeno dolivajte preostalo mleko i mesite dok ne dobijete meko i glatko testo. Ako se lepi, dodajte malo brašna.

3. Prvo dizanje testa

Pokrijte testo krpom i ostavite ga oko sat vremena da udvostruči zapreminu.

4. Oblikovanje slavskog kolača

Kada testo naraste, odvojte deo za ukrase. Glavnu masu oblikujte u okruglu veknu i stavite u podmazan pleh. Od ostatka napravite pletenicu koja ide oko ivice, a u sredinu postavite krst – simbol blagoslova doma. Po želji dodajte klasove, grozdove, cvetiće i druge tradicionalne ukrase.

Foto: Nebojša Mandić

5. Pečenje

Kolač treba da odmori još 10–15 minuta. Rernu zagrejte na 180°C i pecite otprilike 45 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.

6. Premazivanje

Topao kolač premažite medom razmućenim sa malo vode, što mu daje lep sjaj. Za posnu verziju koristite ulje.

Savet plus: Ukrasi će biti lepši i postojaniji ako deo testa za dekoraciju bude malo tvrđi.

POSNI TRIKOVI: Ako pripremate posni slavski kolač: 1. mleko zamenite vodom

2. izostavite jaja i puter

3. povećajte količinu ulja za oko 100 ml

SLAVSKO ŽITO – tradicionalni recept koji se prenosi generacijama Sastojci:

Foto: Shutterstock

200 g pšenice

1 l vode

2–3 kašike šećera

1 kašičica vanilin šećera (opciono)

mleveni orasi

po ukusu: cimet, rum, suvo grožđe, med Priprema:

žito Foto: Printskrin / You Tube

Dobro operite pšenicu pod mlazom vode.

Stavite je u šerpu i prelijte litrom vode. Kuvajte na umerenoj temperaturi 30–45 minuta, uz povremeno mešanje.

Kada omekša, a voda skoro ispari, dodajte šećer i vanilu pa kuvajte još nekoliko minuta.

Dodajte rum, suvo grožđe, cimet ili med – po želji.

Prebacite žito u posudu, poravnajte ga i dekoršite orasima ili cimetom.

Ostavite da odstoji kako bi se ukusi povezali.

Žito možete služiti hladno ili sobne temperature.

