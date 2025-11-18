"Dabogda ti sledeće godine ja pravila tortu" Zlatko objavio rođendansku fotku, jednim detaljem zapalio je mreže i raspametio Srpkinje (FOTO)
Na društvenoj mreži Iks 14. novembra zavladala je prava euforija kada je korisnik Zlatko Fazlić, zgodni momak iz Bosne, podelio svoju rođendansku fotografiju. Mnoge korisnice sa Balkana u šali su pevušile „Danas nam je divan dan…“, ali samo zato što su — posle njegovog posta — ostale bez daha.
Rođendanska slika koja je postala hit
Zlatkova fotografija, na kojoj pozira u elegantnoj crnoj košulji, sa uredno stilizovanom crnom kosom i bradom, pokupila je ogroman broj reakcija — preko 33.000 lajkova i na stotine komentara u rekordnom roku.
Njegov šarm mnogi su odmah uporedili sa izgledom filmskih zavodnika.
„Srećan mi rođendan“, kratko je napisao u opisu, dok je ispred njega stajala torta sa jednom svećicom, ostavljajući pratiocima da nagađaju koliko je godina napunio. Mnogima, očigledno, taj podatak nije bio ni najmanje važan.
Komentari gore: „Zlatko, izgoreh!“
Rođendanska objava ubrzo se pretvorila u pravi mali internet–fenomen. Dok su jedne kežualno čestitale, druge su bez ikakve zadrške oduševljeno komentarisale Zlatkov izgled.
Nizali su se komentari:
- „33.000 lajkova? I to obučen? Bravo, Zlatko!“
- „Bogami, dobar si frajer. Napravila bih ti veću tortu.“
- „Dabogda ti sledeće godine ja pravila tortu.“
- „Izgoreh, Zlatko.“
- „Moj tip.“
- „Ne znam te, ali sretno… I hvala što i mi dame imamo šta da gledamo.“
- „Ne valja da takav momak slavi sam — zovi mene.“
Više Zlatkovih fotografija pogledajte u galeriji u nastavku teksta:
Bonus video: Brza vežba za zadnjicu