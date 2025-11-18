Slušaj vest

Na društvenoj mreži Iks 14. novembra zavladala je prava euforija kada je korisnik Zlatko Fazlić, zgodni momak iz Bosne, podelio svoju rođendansku fotografiju. Mnoge korisnice sa Balkana u šali su pevušile „Danas nam je divan dan…“, ali samo zato što su — posle njegovog posta — ostale bez daha.

Rođendanska slika koja je postala hit

Zlatkova fotografija, na kojoj pozira u elegantnoj crnoj košulji, sa uredno stilizovanom crnom kosom i bradom, pokupila je ogroman broj reakcija — preko 33.000 lajkova i na stotine komentara u rekordnom roku.

Njegov šarm mnogi su odmah uporedili sa izgledom filmskih zavodnika.

„Srećan mi rođendan“, kratko je napisao u opisu, dok je ispred njega stajala torta sa jednom svećicom, ostavljajući pratiocima da nagađaju koliko je godina napunio. Mnogima, očigledno, taj podatak nije bio ni najmanje važan.

Komentari gore: „Zlatko, izgoreh!“

Rođendanska objava ubrzo se pretvorila u pravi mali internet–fenomen. Dok su jedne kežualno čestitale, druge su bez ikakve zadrške oduševljeno komentarisale Zlatkov izgled.

Nizali su se komentari:

„33.000 lajkova? I to obučen? Bravo, Zlatko!“

„Bogami, dobar si frajer. Napravila bih ti veću tortu.“

„Dabogda ti sledeće godine ja pravila tortu.“

„Izgoreh, Zlatko.“

„Moj tip.“

„Ne znam te, ali sretno… I hvala što i mi dame imamo šta da gledamo.“

„Ne valja da takav momak slavi sam — zovi mene.“

Više Zlatkovih fotografija pogledajte u galeriji u nastavku teksta:

1/5 Vidi galeriju Zlatko Fazlić Foto: Printscreen

Bonus video: Brza vežba za zadnjicu