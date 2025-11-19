Slušaj vest

Urnebes salata je pikantan i kremast specijalitet od sira, kisele pavlake, paprike i belog luka, poreklom iz južnih krajeva Srbije. Najčešće se služi kao prilog uz roštilj, ali i kao namaz uz svež hleb ili projice. Zahvaljujući svojoj bogatoj aromi i blagoj ljutini, urnebes je omiljen dodatak tradicionalnim jelima ili predjelo na slavskoj trpezi.

Sastojci:

200 g krem sira ili feta sira

150 g kisele pavlake

1 manja glavica crvenog luka

2-3 čena belog luka

1 kašičica mlevene slatke crvene paprike

1/2 kašičice ljute tucane paprike

2 kašike maslinovog ulja

So i biber po ukusu

1 kašika kajmaka za bogatiji ukus

Urnebes salata





Priprema:

U dubljoj posudi izgnječite krem sir ili fetu viljuškom dok ne postane meka i kremasta masa. Ako koristite fetu, možete dodati kašiku pavlake da bude lakša za mešanje.

Dodajte kiselu pavlaku, zatim umešajte mlevenu papriku, tucanu ljutu papriku, seckani crveni luk, beli luk, so i biber.

Sve sastojke dobro promešajte dok ne dobijete ujednačenu, glatku i mazivu smesu. Na kraju dodajte maslinovo ulje i, po želji, kašiku kajmaka, pa još jednom sve dobro sjedinite.

Prebacite salatu u posudu s poklopcem i ostavite je u frižideru najmanje 30 minuta kako bi se ukusi lepo proželi i salata postala osvežavajuće pikantna.

Poslužite ohlađenu urnebes salatu uz tople lepinje, hleb, projice ili kao prilog uz ćevape, pljeskavice i druga jela s roštilja.

(Kurir.rs/Informer)

