Najbolji recept za urnebes salatu: Kraljica slavske trpeze je idealan dodatak svakom jelu!
Urnebes salata je pikantan i kremast specijalitet od sira, kisele pavlake, paprike i belog luka, poreklom iz južnih krajeva Srbije. Najčešće se služi kao prilog uz roštilj, ali i kao namaz uz svež hleb ili projice. Zahvaljujući svojoj bogatoj aromi i blagoj ljutini, urnebes je omiljen dodatak tradicionalnim jelima ili predjelo na slavskoj trpezi.
Sastojci:
200 g krem sira ili feta sira
150 g kisele pavlake
1 manja glavica crvenog luka
2-3 čena belog luka
1 kašičica mlevene slatke crvene paprike
1/2 kašičice ljute tucane paprike
2 kašike maslinovog ulja
So i biber po ukusu
1 kašika kajmaka za bogatiji ukus
Priprema:
U dubljoj posudi izgnječite krem sir ili fetu viljuškom dok ne postane meka i kremasta masa. Ako koristite fetu, možete dodati kašiku pavlake da bude lakša za mešanje.
Dodajte kiselu pavlaku, zatim umešajte mlevenu papriku, tucanu ljutu papriku, seckani crveni luk, beli luk, so i biber.
Sve sastojke dobro promešajte dok ne dobijete ujednačenu, glatku i mazivu smesu. Na kraju dodajte maslinovo ulje i, po želji, kašiku kajmaka, pa još jednom sve dobro sjedinite.
Prebacite salatu u posudu s poklopcem i ostavite je u frižideru najmanje 30 minuta kako bi se ukusi lepo proželi i salata postala osvežavajuće pikantna.
Poslužite ohlađenu urnebes salatu uz tople lepinje, hleb, projice ili kao prilog uz ćevape, pljeskavice i druga jela s roštilja.
