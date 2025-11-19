Slušaj vest

Urnebes salata je pikantan i kremast specijalitet od sira, kisele pavlake, paprike i belog luka, poreklom iz južnih krajeva Srbije. Najčešće se služi kao prilog uz roštilj, ali i kao namaz uz svež hleb ili projice. Zahvaljujući svojoj bogatoj aromi i blagoj ljutini, urnebes je omiljen dodatak tradicionalnim jelima ili predjelo na slavskoj trpezi.

Sastojci:
200 g krem sira ili feta sira
150 g kisele pavlake
1 manja glavica crvenog luka
2-3 čena belog luka
1 kašičica mlevene slatke crvene paprike
1/2 kašičice ljute tucane paprike
2 kašike maslinovog ulja
So i biber po ukusu
1 kašika kajmaka za bogatiji ukus

shutterstock_2615627075.jpg
Urnebes salata Foto: Shutterstock



Priprema:
U dubljoj posudi izgnječite krem sir ili fetu viljuškom dok ne postane meka i kremasta masa. Ako koristite fetu, možete dodati kašiku pavlake da bude lakša za mešanje.

Dodajte kiselu pavlaku, zatim umešajte mlevenu papriku, tucanu ljutu papriku, seckani crveni luk, beli luk, so i biber.

Sve sastojke dobro promešajte dok ne dobijete ujednačenu, glatku i mazivu smesu. Na kraju dodajte maslinovo ulje i, po želji, kašiku kajmaka, pa još jednom sve dobro sjedinite.

Prebacite salatu u posudu s poklopcem i ostavite je u frižideru najmanje 30 minuta kako bi se ukusi lepo proželi i salata postala osvežavajuće pikantna.

Poslužite ohlađenu urnebes salatu uz tople lepinje, hleb, projice ili kao prilog uz ćevape, pljeskavice i druga jela s roštilja.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteZanimljivosti5 SRPSKIH PRILOGA ZAVRŠILO NA LISTI 100 NAJBOLJIH NA SVETU: Nijedna SVEČANA TRPEZA ne može da prođe bez njih, evo na kom su mestu
profimedia0168535021.jpg
ŽenaURNEBES SALATU SVI OBOŽAVAJU I RETKO KO JOJ ODOLI: Nezaobilazna na slavskim trpezama, a odlično ide uz roštilj! (RECEPT)
Urnebes salata
ŽenaSalata koja se priprema za 15 minuta, ukusna i dekorativna
tzatziki-salata.jpg
Pop kulturaPILEĆA MUĆKALICA I TARATOR SALATA - ŠTA KAŽETE NA OVU KOMBINACIJU? Takmičari "Komšiluka" pokazali kako da na pravi način oduševite sebe i druge ovim jelom!
KOMSILUK-S01EP37.00_37_41_18.Still002.jpg

 VIDEO: Recept za rižoto salatu sa tunjevinom i graškom

Recept za rižoto salatu sa tunjevinom i graškom Izvor: Instagram/lacucinadivane