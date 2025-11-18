Srpkinja se udaje za Grka, a snimak svadbe hipnotisao naciju: Mladoženja pred matičarem rekao "ne", a onda su svi pogledali mladu
Jedna srpsko-grčka svadba ovih dana je osvojila TikTok. Profil „Vila Green Day – venčanja“ podelio je snimak trenutka kada mladenci pred matičarem treba da izgovore sudbonosno „da“. Sve ide glatko… dok matičarka ne pređe na grčki.
– Ne – kaže mladoženja.
Publika u sali – prasak smeha.
Matičarka nastavlja, mlada odgovara na srpskom:
- Da - kaže mlada i kreće gromoglasni aplauz.
I zaista – na grčkom „ne“ znači „da“, ali reakcija gostiju jasno pokazuje da su svi već znali foru i jedva čekali taj momenat.
Kratak snimak skupio je preko sedam hiljada lajkova, a komentari su samo nastavili žurku:
– „Oženio se i na dva jezika, svaka čast.“
– „Ako se ovako smeju na venčanju, biće im ceo brak ludilo.“
– „Najlepši mogući kulturni sudar!“
A mladenci? Njihovo „ne“ bilo je najpotvrdnije „da“ ikad izgovoreno.
