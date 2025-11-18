Slušaj vest

Jedna srpsko-grčka svadba ovih dana je osvojila TikTok. Profil „Vila Green Day – venčanja“ podelio je snimak trenutka kada mladenci pred matičarem treba da izgovore sudbonosno „da“. Sve ide glatko… dok matičarka ne pređe na grčki.

Ne – kaže mladoženja.

Publika u sali – prasak smeha.

Matičarka nastavlja, mlada odgovara na srpskom:

- Da - kaže mlada i kreće gromoglasni aplauz.

I zaista – na grčkom „ne“ znači „da“, ali reakcija gostiju jasno pokazuje da su svi već znali foru i jedva čekali taj momenat.

Kratak snimak skupio je preko sedam hiljada lajkova, a komentari su samo nastavili žurku:

– „Oženio se i na dva jezika, svaka čast.“
„Ako se ovako smeju na venčanju, biće im ceo brak ludilo.“
– „Najlepši mogući kulturni sudar!“

A mladenci? Njihovo „ne“ bilo je najpotvrdnije „da“ ikad izgovoreno.

