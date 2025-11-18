Slušaj vest

Ribamaće konačno svanuti posle dugog i teškog perioda. Saturn, planeta lekcija, ograničenja i testova, napušta njihov znak 14. februara 2026, ostavljajući za sobom iskustva koja su ih naučila mnogo o strpljenju, granicama i unutrašnjoj snazi.

Emotivno čišćenje i razočaranja

Tokom protekle dve godine (od marta 2023. godine) Ribe su često imale osećaj da sve ide sporije nego što bi želele, da su pod pritiskom ili da moraju stalno da se dokazuju, čak i kada daju sve od sebe.

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Mnogi su prošli kroz emotivna čišćenja, suočili se s razočaranjima, završili poglavlja koja su davno izgubila smisao i morali da nauče kako da stoje čvrsto i bez oslanjanja na druge.

14. februara stiže olakšanje

Kada Saturn krene dalje (14. februar), Ribe će osetiti olakšanje, kao da se magla razilazi i život ponovo dobija boje. Energija se polako vraća, inspiracija raste, a okolnosti počinju da se poklapaju sa njihovim željama. Sve ono što su Ribe u tišini gradile i strpljivo čekale sada može konačno da donese rezultate.

Ovo je vreme kada Ribe ponovo veruju sebi, svojim snovima i intuiciji. U periodu koji dolazi otvara im se nova životna faza koja će biti lakša, jasnija i puna prilika da zablistaju bez težine koju su dugo nosile. Saturn boravi u Ribama od marta 2023, a 14. februara 2026. godine konačno završava svoj ciklus velikih promena.

(Kurir.rs/Informer)