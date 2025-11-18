Slušaj vest

Mlad Mesecu Škorpiji tinja - to je miris kiše na gvožđu, tišina pre ispovesti. Ovaj Mesec se ne zanima za to šta vi želite. On pita šta ste spremni da zakopate da bi nešto pravo moglo da raste. Mlad Mesec prolazi kroz pukotine i šapuće: "Počnite ispočetka, ali ovog puta recite istinu". Sve što se krčkalo ispod pristojnosti spremno je da se oslobodi. Ova lunacija je obračun obučen u rođenje iznova: haotično, intimno i sveto na svoj čudan način. Ne bojte se tame, to je samo mesto gde svetlost ide da promeni odeću.

Evo šta mladMesec u Škorpiji znači za svaki podznak i kuću koju pokreće:

Ovan (8. kuća)

Podzemni svet zove. Stari sukobi za moć, dugovi ili opsesije izlaze na površinu poput aligatora u toploj vodi. Neka vas podsete na ono što ste izbegavali. Prava moć krije se u puštanju kontrole tamo gde najviše boli.

Bik (7. kuća)

Partnerstva se pod ovim mesecom osećaju kao ekspres lonci pod pritiskom. Želite stabilnost, ali istina se skriva ispod tapeta. Ono što nije rečeno ima žaoku. Suočite se s tim pre nego što se pogorša. Intimnost počinje tamo gde prestaje pretvaranje.

Blizanci (6. kuća)

Vaš svakodnevni život traži detoksikaciju. Ne možete nadmudriti sagorevanje. Ovaj mlad Mesec traži ritual, a ne rutinu. Treba vam razlog da ponovo brinete. Očistite ono što je otrovno i gradi bolje navike iz pepela.

Rak (5. kuća)

Romansa i kreativnost vas vuku pod površinu, i iskreno, možda vam se to dopada. Muza je boginja ove nedelje, pratite njen zov, ali se ne utapajte u njemu. Napravite nešto sirovo što krvari istinu.

Lav (4. kuća)

Duhovi su glasni večeras. Kuća pamti ono što bi radije zaboravio. Ne bežite od toga. Operite podove, nemojte praviti mir sa prašinom. Sveta kuća počinje od čistog platna.

Devica (3. kuća)

Vaše reči su čini, vaše ćutanje je oružje. Birajte mudro. Ovaj Mesec traži da kažete teško ili da uopšte ne govorite ništa. Postoji moć u preciznosti, ali još veća u iskrenosti koja potresa vaš glas.

Vaga (2. kuća)

Vaše vrednosti se menjaju. Novac i samopoštovanje traže obračun. Prestanite da se prodajete po nižoj ceni da bi održali mir. Ovaj mesec vam jasno govori: stabilnost bez duše je samo lepši zatvor.

Škorpija (1. kuća)

Zmija menja kožu ili se guši. Ovaj mlad Mesec je ogledalo koje stoji blizu i ne popušta. Niste više oni što si bili. Prestanite da se pretvarate da stajete u staru kožu. Moć dolazi iz transparentnosti, a ne iz oklopa.

Strelac (12. kuća)

Do kolena ste u sopstvenoj podsvesti, gazeći kroz snove i ostatke. Ovde divlje stvari šapuću. Sedite sa svojim senkama dok ne progovore razum. Usamljenost je lek ako joj dozvolite da deluje polako.

Jarac (11. kuća)

Vaše prijateljstvo je pod božanskim ispitivanjem. Oni koji vas iscrpljuju pokazaće svoje oštrice. Ne zalivajte mrtve korene. Ovaj Mesec želi da orežete sa svrhom kako bi nova lojalnost mogla da nikne.

Vodolija (10. kuća)

Vaš ugled se ponovo gradi bez prečica ovog puta. Svet gleda kako se dižete iz sopstvenog ruševina. Radite to tiho, iza scene. Najglasniji uspeh zahteva strpljenje.

Ribe (9. kuća)

Vera ruši stari hram i gradi čudnog novog na njegovom mestu. Verovanje nije namenjeno da bude uredno. Pustite svoju filozofiju da se malo zaprlja. Istina je zanimljivija kada ima ožiljke.

