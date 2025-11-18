Slušaj vest

Posle 19. novembra 2025. godine mnoge ljude očekuju velike i iznenadne promene i to ne samo prema zapadnoj astrologiji, već i po istočnom horoskopu, gde sudbinu znakova oblikuju lunarni ciklusi i suptilne energije elemenata.

Prema proračunima astrologa, u ovom periodu aktiviraće se drevne nebeske sile koje mogu da donesu posebnu sreću svima koji su u ravnoteži sa sobom i svetom oko sebe.

Istočni horoskop nagoveštava da će samo nekoliko dana posle ovog ključnog datuma početi talas povoljnih promena, posebno za određene znake čija ce energija "kliknuti” sa nebeskim strujama.

Reč je o dubokim promenama koje ne donose samo bolji materijalni trenutak, već i intenzivan unutrašnji rast.

Kineski horoskop Foto: Profimedia

Najsnažniji uticaj imaće moćna konjunkcija Meseca i elementa Vode, koja će pojačati intuiciju i senzitivnost kod Tigrova, Koza i Svinja. Ovi znakovi će imati osećaj kao da ih vodi neka nevidljiva ruka, prave prilike će stizati u savršenom trenutku, vrata će se otvarati sama od sebe, a problemi će se rešavati lakše nego inače.

Pacovi, Petlovi i Majmuni mogu da očekuju značajan skok u poslu. I snovi koji su izgledali nemoguće odjednom postaju dostižni, a podrška važnih ljudi može potpuno da promeni tok njihove sudbine. Od 19. novembra počinje poseban ritam, vreme kada čak jedna prava reč može da pokrene lavinu dobrih događaja.

Zmije i Volovi ulaze u fazu snažnog unutrašnjeg čišćenja. Kao da im sam Univerzum daje priliku da se oslobode tereta prošlosti i krenu iz početka. Njihov "dar sa neba" možda neće biti materijalni, ali će dobiti nešto mnogo vrednije, jasniji pogled na svoj put, oslobađanje od strahova i starih uverenja.

Psi i Konji biće pod uticajem pojačane romantične energije. Zvezde im savetuju da ne ignorišu susrete i signale, mogu upoznati osobu koja im doslovno menja život.

Zmaj u kineskom horoskopu Foto: Jit Lim / Alamy / Profimedia

Zmajevi i Koze dobijaju snažan vetar u leđa kada je reč o samorealizaciji. Njihove ideje konačno će naići na odjek, a put ka uspehu i priznanju počinje upravo sada.

Period nakon 19. novembra deluje kao trenutak kada se "kapije sreće” otvaraju širom, ali, ovu energiju mogu da iskoriste samo oni koji su unutrašnje spremni. Istočni horoskop ističe da su iskrene namere, čiste misli i autentično delovanje ključ za otključavanje posebnih darova Sudbine.

Mnogi će osećati kao da se nešto "prelomilo”, tenzija će početi da popušta, a unutrašnju nervozu zameniće mirno samopouzdanje. Astrolozi poručuju da su ovakvi periodi retki i da ih treba iskoristiti, posebno oni koji su trenutno u vibracionom skladu sa energijama kosmosa.

