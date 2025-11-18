Ove jeseni domaćice su potpuno opčinjene ajvarom u koji se tokom pripreme stavlja kocka za supu.
Ukusno!
Da li ste probali da priremite ajvar sa kockom za supu? Nakon ovog recepta nećete praviti na drugi način
Ajvar je apsolutni vladar trpeze u zimskom periodu. Domaćice širom Srbije ga smatraju neizostavnim u slavskim danima, a postoji nekoliko načina za njegovu pripremu.
Mi vam donosimo jedan netipičan recept koji je osvojio domaćice, a reč je o pripremi ajvara za kockom za supu.
Kako da pripremite ajvar sa kockom za supu Foto: Shutterstock
Satojci:
5 kg seckane paprike
3 litre vode
150 g sirćeta
150 g šećera
100 g soli
pola litre ulja
konzervans
čašica senfa
2 kocke za supu
Priprema:
U hladnu vodu staviti sirće, so i šećer i kocke za supu. Kad provri dodati 5 kg paprike i kuvati 10 minuta, ocediti iz vode i samleti. Tako samlevena se prži na pola litre ulja. Dodati čašicu senfa (može i manje) i jedan konzervans. Po receptu ide kokošja kocka za supu.
