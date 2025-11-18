Slušaj vest

Ajvar je apsolutni vladar trpeze u zimskom periodu. Domaćice širom Srbije ga smatraju neizostavnim u slavskim danima, a postoji nekoliko načina za njegovu pripremu.

Mi vam donosimo jedan netipičan recept koji je osvojio domaćice, a reč je o pripremi ajvara za kockom za supu.

Nada Topčagić sprema najbolji ajvar
Kako da pripremite ajvar sa kockom za supu Foto: Shutterstock

Satojci:

5 kg seckane paprike

3 litre vode

150 g sirćeta

150 g šećera

100 g soli

pola litre ulja

konzervans

čašica senfa

2 kocke za supu

Priprema:
U hladnu vodu staviti sirće, so i šećer i kocke za supu. Kad provri dodati 5 kg paprike i kuvati 10 minuta, ocediti iz vode i samleti. Tako samlevena se prži na pola litre ulja. Dodati čašicu senfa (može i manje) i jedan konzervans. Po receptu ide kokošja kocka za supu.

(Kurir.rs/Bella)

