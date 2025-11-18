Slušaj vest

Emili Ričardson, 36-godišnjakinja iz Tenesija, SAD, razvila je tešku alergiju na sunce nakon što je 2021. godine preležala Kovid. Danas ne može da izađe iz kuće bez potpune zaštite od UV zračenja, kako bi izbegla bolne osipe i oticanje.

"Samo pet sekundi na suncu može izazvati bolnu reakciju, dok me 20 sekundi može odvesti u bolnicu,“ kaže Emili.

Ova retka bolest, koja se prvi put pojavila još u tinejdžerskim godinama, znatno se pogoršala nakon što je obolela od Kovida. Od tada, Emili ne može da izađe napolje tokom dana bez rizika po zdravlje, a priznaje da njena zaštitna odeća često privlači poglede.

"Neću se izvinjavati ako moja odeća izaziva nelagodu kod drugih,“ rekla je "Moram je nositi svaki put kada napustim kuću pa ako vam je neprijatno, zamislite kako je meni.“

Prvi simptomi još u tinejdžerskim godinama

Od malena, Emili je primećivala da njeno telo drugačije reaguje na sunce. Dok su njeni prijatelji provodili leto na suncu i tamnili, ona bi se brzo opekla, čak i koristeći istu kremu za sunčanje.

Do rane dvadesete, ono što je izgledalo kao obična opekotina od sunca postalo je daleko ozbiljnije. Koža je počela da joj otiče, purpurno menja boju i pojavljuju se svrabni osipi u obliku koprivnjače.

„Bilo je bolno i zbunjujuće,“ priseća se Emili. „Nisam razumela zašto moje telo ovako reaguje.“

Povezanost sa Kovidom

Lekari sada veruju da je infekcija Kovidom oslabila njen imuni sistem, što je dodatno povećalo njenu preosetljivost na sunce. Od tada je hospitalizovana četiri puta zbog ozbiljnih reakcija.

„Najranije sećanje na osetljivost na sunce imam iz tinejdžerskih dana,“ objasnila je Emili. „Ali nakon Kovida, sve se promenilo. Sada pet sekundi izlaganja izaziva reakciju, a 20 sekundi me može odvesti u bolnicu.“