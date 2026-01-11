Slušaj vest

Godinama slušamo kako voda sa limunomna prazan stomak „čisti organizam“, „topi masti“ i „izbacuje toksine“. Upravo zato je novinarka Monika Nikolajska odlučila da proveri šta se zaista krije iza ovog popularnog jutarnjeg rituala. Dve nedelje je svako jutro, pre doručka, pila toplu vodu sa limunom — i ovo su njeni pravi utisci.

Mitovi i stvarnost: ništa od „čudotvornih“ efekata

Monika je odmah na početku priznala da je bila razočarana — nijedna od najčešće pominjanih tvrdnji nije se obistinila. Nije smršala, nije osetila nikakvu „detoksikaciju“, niti brže topljenje masnoća. Nutricionista kojeg je konsultovala potvrdio je da organizam sam obavlja detoksikaciju preko jetre, bubrega i kože, te da voda sa limunom tu ne igra nikakvu ulogu.

Ali jedan efekat ju je oduvao već prvog dana

Ipak, nešto iznenađujuće se dogodilo — i to odmah nakon prvog gutljaja.

Topla, blago kisela voda momento je donela osećaj topline u stomaku i grudima, a ubrzo zatim i neobičan talas energije. Iako je iz ishrane izbacila jutarnju kafu, Monika je primetila da joj je koncentracija bolja nego ranije. Um je bio bistriji, a raspoloženje stabilnije.

– Taj osećaj blagosti i mentalne jasnoće bio mi je najveće iznenađenje – kaže ona.

Nutricionista objašnjava: šta voda sa limunom ZAISTA radi?

Prema stručnjaku:

- ne topi masnoće

- ne „čisti“ toksine

- ne ubrzava mršavljenje

Ali ima realne koristi:

- pomaže hidrataciji — jer mnogi ljudi piju više vode kada joj dodaju limun

- doprinosi boljoj koncentraciji

- može stabilizovati raspoloženje

- obezbeđuje vitamin C i kalijum

- limunska kiselina može smanjiti rizik od stvaranja kamena u bubregu

- pijenje vode pre obroka može pomoći kontroli apetita

Da li vreme pijenja utiče na efekat?

Monika je najveći efekat osećala ujutru — ali nutricionista kaže da to nije pravilo.

– Nema medicinski dokazanih prednosti pijenja vode sa limunom baš na prazan stomak. Možete je piti i pre ili posle jela, efekat hidratacije je isti – objasnio je.

Ko treba da bude oprezan?

Voda sa limunom generalno je bezbedna, ali nije za svakoga.

Stručnjaci upozoravaju:

osobe sa refluksom — limun može pogoršati simptome

oni sa osetljivim zubima — limunska kiselina može nagrizati gleđ

Preporuka: piti na slamčicu i isprati usta običnom vodom.

