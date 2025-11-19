Aranđelovdan slavi veliki broj ljudi u Srbiji i dijaspori

Aranđelovdan nosi crveno slovo u crkvenom kalendaru, što podseća da je dan posvećen molitvi, bogosluženju i smirenju, te da se svakodnevne obaveze podređuju liturgijskom ritmu. U domu to znači tiši govor, izbegavanje svađe, obustavljanje nepotrebnih poslova i posvećenost zajedničkom obroku koji je produžetak molitve, a ne cilj sam po sebi. Crveno slovo je, dakle, znak pažnje: prema Bogu, prema bližnjima i prema sopstvenoj savesti.

U središtu slavskog obreda stoje žito (koljivo), slavski kolač i slavska sveća, uz ikonu svetitelja, tamjan i vino. Žito se sprema za duše predaka, pa u tom smislu ni Aranđelovdan nije izuzetak, bez obzira na raširenu zabludu da "za živog svetitelja žito ne ide". Kolač je hleb zahvalnosti i zajedništva, a sveća je svedočanstvo svetlosti koja razgoni tminu. Tamjan se, kao miris molitve, nudi smirenu sabranost, dok vino u obredu ukazuje na svečani karakter dana.

Običaj presecanja kolača objedinjavanjem domaćina, sveštenika i gostiju, ukazuje da se slava ne slavi radi razmetanja, nego radi blagoslova. Rečima, pogledima i ponašanjem domaćin drži ton: pozdravlja, prima, ne galami, ne vređa, ne ističe svoje, već se trudi da svakom, tiho i nenametljivo, učini boravak lakim. U tom poretku molitva nije dodatak, već duša celog dana. Domaćin brine da se na trpezi nađe i nešto za one koji poste strože, bez ribe i bez tragova mlečnih namirnica; time se poštuju lična pravila gostiju i neguje se duh obzira.

Da li je Aranđelovdan 2025. posna ili mrsna slava?

Jednostavno pravilo glasi: ako praznik padne u sredu ili petak – trpeza je posna. U 2025. godini Aranđelovdan pada u petak, te je primereno da trpeza bude posna, uz obavezno žito. Posno ne znači jednolično: jela na ulju, povrćne čorbe, posne sarme, riba iz rerne, pečena bundeva, turšije, namazi od semenki i orašastih plodova pružaju širok izbor ukusa i tekstura.

Ko drži stroži post, lako će naći posne varijante bez ribe; ko drži blaži post, rado će se obradovati pažljivo spremljenoj ribi i dobro izbalansiranim prilozima.

