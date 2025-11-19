Žena oprala perjani jastuk u mašini, a od prizora joj nije bilo dobro: Letelo perje jer je napravila ovu grešku
Korisnica društvene mreže X poželela je samo da opere perjani jastuk — a na kraju je dobila prizor kao iz komedije.
„Operi perjani jastuk u mašini i pokreni zabavu”, našalila se u objavi uz fotografije kupatila prekrivenog perjem. Jastuk se raspao u bubnju kao da mu je pukao film, a veš-mašina je izgledala kao da je u njoj eksplodirala mala fabrika za obradu perja.
Njena objava je u sekundi postala viralna, a komentari su leteli sa svih strana.
- „Izgleda kao čerupaljka za piliće“, napisala je jedna korisnica X-a.
- „Ja bih sela pored mašine i plakala“, iskreno je priznala Marina.
- „Kada misliš da si završila, moraš još tri ispiranja bez centrifuge… Ne pitajte odakle znam“.
Ipak, među silnim dosetkama našlo se i nekoliko praktičnih saveta kako da se spreči ovakav haos.
- „Stavi jastuk u navlaku sa rajsferšlusom i nećeš imati nikakav problem“, poručila je iskusna domaćica koja je ovaj trik odavno usvojila.
Kako pravilno prati perjani jastuk u mašini
Perjani jastuci mogu da se peru u mašini, ali postoji nekoliko važnih pravila koja sprečavaju katastrofu:
1. Proverite da li ima rupica
Pre pranja pregledajte jastuk. Ako vidite i najmanju rupicu — ušijte je, jer će perje izleteti već tokom prvog okretanja bubnja.
2. Koristite blagi deterdžent
Najbolje je odabrati sredstvo za delikatne tkanine. Izbegavajte izbeljivače i agresivne hemikalije. Deterdženta stavite manje nego inače, kako ne bi ostao u perju.
3. Birajte nežan program
Perite jastuk pojedinačno ili u paru i uključite blag ili delikatni ciklus sa hladnom ili mlakom vodom. Vruća voda može da uništi perje i deformiše jastuk.
Dodatno ispiranje je poželjno da biste uklonili sve tragove deterdženta.
4. Sušenje na niskoj temperaturi
Jastuk sušite u mašini na niskoj temperaturi. Idealno je ubaciti nekoliko čistih teniskih loptica — one sprečavaju da se perje slepi.
Tokom sušenja povremeno raskuštrajte jastuk rukama. Proces može potrajati nekoliko sati.
5. Proverite da li je potpuno suv
Perje ume da zadrži vlagu u unutrašnjosti, pa je važno proveriti da li je jastuk negde još vlažan. Ako ostane i trunka vlage, može se razviti buđ.
Pravilnim pranjem produžavate vek trajanja jastuka, održavate higijenu i čuvate njegovu mekoću.
Ručno pranje perjanih jastuka
Ako niste ljubitelj mašine ili ne želite da rizikujete:
- Napunite kadu hladnom vodom i dodajte blagi deterdžent.
- Lagano potopite jastuk, bez grubog ceđenja.
- Ispirajte dok voda ne bude potpuno čista.
- Blago istisnite višak vode i ostavite da se suši ravno položeno na čist peškir.
- Po potrebi završite sušenje u mašini, uz često proveravanje.
Hemijsko čišćenje kao najbezbednija opcija
Za osetljive jastuke ili one koji ne žele ni najmanji rizik — hemijsko čišćenje je najjednostavnije i najbezbednije rešenje.
Bonus video: Dubinsko čišćenje veš mašine