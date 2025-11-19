Veš mašina može da vam uveća račun za struju

Korisnica društvene mreže X poželela je samo da opere perjani jastuk — a na kraju je dobila prizor kao iz komedije.

„Operi perjani jastuk u mašini i pokreni zabavu”, našalila se u objavi uz fotografije kupatila prekrivenog perjem. Jastuk se raspao u bubnju kao da mu je pukao film, a veš-mašina je izgledala kao da je u njoj eksplodirala mala fabrika za obradu perja.

Njena objava je u sekundi postala viralna, a komentari su leteli sa svih strana.

„Izgleda kao čerupaljka za piliće“, napisala je jedna korisnica X-a.

„Ja bih sela pored mašine i plakala“, iskreno je priznala Marina.

„Kada misliš da si završila, moraš još tri ispiranja bez centrifuge… Ne pitajte odakle znam“.

Ipak, među silnim dosetkama našlo se i nekoliko praktičnih saveta kako da se spreči ovakav haos.

„Stavi jastuk u navlaku sa rajsferšlusom i nećeš imati nikakav problem“, poručila je iskusna domaćica koja je ovaj trik odavno usvojila. Kako pravilno prati perjani jastuk u mašini

Prljavi jastuk Foto: z1b / Alamy / Profimedia

Perjani jastuci mogu da se peru u mašini, ali postoji nekoliko važnih pravila koja sprečavaju katastrofu:

1. Proverite da li ima rupica

Pre pranja pregledajte jastuk. Ako vidite i najmanju rupicu — ušijte je, jer će perje izleteti već tokom prvog okretanja bubnja.

2. Koristite blagi deterdžent

Najbolje je odabrati sredstvo za delikatne tkanine. Izbegavajte izbeljivače i agresivne hemikalije. Deterdženta stavite manje nego inače, kako ne bi ostao u perju.

3. Birajte nežan program

Perite jastuk pojedinačno ili u paru i uključite blag ili delikatni ciklus sa hladnom ili mlakom vodom. Vruća voda može da uništi perje i deformiše jastuk.

Dodatno ispiranje je poželjno da biste uklonili sve tragove deterdženta.

4. Sušenje na niskoj temperaturi

Foto: Shutterstock

Jastuk sušite u mašini na niskoj temperaturi. Idealno je ubaciti nekoliko čistih teniskih loptica — one sprečavaju da se perje slepi.

Tokom sušenja povremeno raskuštrajte jastuk rukama. Proces može potrajati nekoliko sati.

5. Proverite da li je potpuno suv

Perje ume da zadrži vlagu u unutrašnjosti, pa je važno proveriti da li je jastuk negde još vlažan. Ako ostane i trunka vlage, može se razviti buđ.

Pravilnim pranjem produžavate vek trajanja jastuka, održavate higijenu i čuvate njegovu mekoću.

Ručno pranje perjanih jastuka

fleke na jastuku nastaju od nakupljenog znoja tokom godina Foto: Pongpun Tipyangul / Alamy / Profimedia

Ako niste ljubitelj mašine ili ne želite da rizikujete:

Napunite kadu hladnom vodom i dodajte blagi deterdžent.

Lagano potopite jastuk, bez grubog ceđenja.

Ispirajte dok voda ne bude potpuno čista.

Blago istisnite višak vode i ostavite da se suši ravno položeno na čist peškir.

Po potrebi završite sušenje u mašini, uz često proveravanje. Hemijsko čišćenje kao najbezbednija opcija

Za osetljive jastuke ili one koji ne žele ni najmanji rizik — hemijsko čišćenje je najjednostavnije i najbezbednije rešenje.

