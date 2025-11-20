Slušaj vest

Da li ste se ikada pitali kako pekarima uspeva da dobiju onaj savršeni balans tekstura? Nije u pitanju nikakva skupa namirnica, već čista fizika i hemija u kuhinji.

Gazirana voda, puna mehurića, tokom pečenja isparava i stvara paru unutar pite. Ta para podiže slojeve testa i čini ih neverovatno mekanim i rastresitim. Sa druge strane, ulje ima višu tačku ključanja od vode i ono se na površini ponaša kao da prži testo, stvarajući onu neodoljivu, hrskavu koricu koju svi volimo. Jednostavno, zar ne?

Kisela voda je tajni sastojak dobrog testa Foto: Profimedia

Iako je recept krajnje jednostavan, za najbolje rezultate važno je pogoditi pravu razmeru. Na jednu standardnu pitu, urolanu ili slaganu u okruglom plehu, biće vam potrebno oko 1 decilitar kisele vode i pola decilitra ulja. Možete koristiti i otopljeni puter ili mast za još bogatiji ukus. Sastojke samo pomešajte u čaši i ravnomerno prelijte preko složene pite pre nego što je stavite u rernu. Nema potrebe za mućenjem ili posebnim tehnikama, samo pomešajte i prelijte.

Ako želite da podignete stvari na još viši nivo, postoji još par trikova. U preliv možete dodati i prstohvat soli i praška za pecivo kako biste dodatno pospešili rast i ukus. Takođe, pitu pecite na malo jačoj temperaturi u početku, recimo na 220 stepeni prvih 10-15 minuta, a zatim smanjite na 180-200 stepeni i pecite do kraja. Na taj način će se korica brzo zapeći i postati hrskava, dok će unutrašnjost ostati sočna.

Kada je pita pečena, ostavite je da „odmori“ bar desetak minuta pre sečenja, kako se slojevi ne bi raspadali.

(Kurir.rs/Krstarica)

