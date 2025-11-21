Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 21. novembra obeležavaju Aranđelovdan, jedan od najčešće slavljenih praznika u srpskom narodu. Iako mnogi ovaj dan prepoznaju po liturgiji i porodičnom okupljanju, manje je poznato da se uz Aranđelovdan vezuje i drevno narodno proročanstvo o vremenu koje predstoji.

Narodno verovanje o vremenu: jutro govori celu zimu

Da li se sprema žito za Aranđelovdan Foto: Pritnscreen/Youtube, Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Prema starom seoskom predanju, ono što se dogodi u prvom jutarnjem satu Aranđelovdana smatra se nagoveštajem celokupne zime. Ako svane pod snegom, narod tumači da će cela zima biti hladna, oštra i bogata padavinama. Ako je nebo vedro, očekuje se mirnija i blaža sezona. Stariji ljudi kažu da se "Aranđelu veruje više nego prognozi."

Zašto se ovaj praznik slavi u kasnu jesen?

Aranđelovdan se nalazi u jesenjem periodu s razlogom. Prema narodnom predanju, kada su sveci međusobno delili "dužnost", Arhangel Mihailo dobio je staranje nad jesenjim i zimskim dobom – vremenom koje nosi hladnoću, tamu, iskušenja i potrebu za snagom. Narod veruje da Arhangel Mihailo u ovo doba godine obilazi svet preobučen u siromaha, da opomene one koji su skrenuli s puta, a uteši i zaštiti one koji pate.

Narodni običaji koji prate Aranđelovdan

Šta znači kad padne sneg na Aranđelovdan? Foto: Youtube Screenshot SputnikTV Hram

Ovaj dan se kod vernika obeležava uz brojne običaje koji su se prenosili generacijama:

Ne pali se sveća za pokoj duše , jer se Arhangel Mihailo smatra nebeskim vojvodom koji predvodi žive, dok se sv eće za upokojene pale samo na zadušnice.

, jer se Arhangel Mihailo smatra nebeskim vojvodom koji predvodi žive, dok se sv Krsna slava bez velike gozbe – Aranđelovdan je poznat kao "posna slava" za veliki deo porodica, pa se obed često sprema posno, čak i kada slava ne pada u sredu ili petak.

Ne šišaju se deca – staro verovanje kaže da se na ovaj dan ne započinju poslovi koji se odnose na “odsecanje”, pa tako ni šišanje.

– staro verovanje kaže da se na ovaj dan ne započinju poslovi koji se odnose na “odsecanje”, pa tako ni šišanje. Ne rasipa se so i žito – smatra se da sve što se tog dana prospe, prati kuću tokom cele godine.

– smatra se da sve što se tog dana prospe, prati kuću tokom cele godine. Obavezan odlazak u crkvu – mnogi vernici se pričeste jer je Aranđelovdan poštovan kao dan zaštite, snage i duhovnog osnaženja. Simbolika Arhangela Mihaila

Sveti Arhangel Mihailo Foto: printscreen/youtube/Православље

Arhangel Mihailo u pravoslavlju važi za zaštitnika pravde, branioca slabih i vođu nebeske vojske. Zato se veruje da domovi koji slave Aranđelovdan stoje pod njegovom čvrstom zaštitom, naročito tokom zimskih meseci koji slede.

Pogledajte video: Zdravko Čolić proslavlja Aranđelovdan