Da li joj verujete?

Da li joj verujete?

Slušaj vest

Misica Velike Britanije, 37-godišnja Danijel Latimer, izazvala je pravi šok širom sveta kada je tokom predstavljanja nacionalnih kostima na izboru za Miss Universe 2025 na Tajlandu kada je pala na pozornici.

Snimak njenog pada, na kojem se čini kao da je “pokosena”, u trenu je obišao društvene mreže, a publika je u dvorani Impact Challenger u Nonthaburiju uzdahnula od zabrinutosti.

Ipak, iza dramatičnog trenutka krila se potpuno neočekivana priča.

Miss Univerzum Velika Britanija Foto: Instagram/MissUniverse

Neočekivani obrt: Pad koji je zapravo bio deo nastupa

Danijel se na sceni pojavila u kostimu inspirisanom likom Elize Dulitl iz kultnog filma "Moja draga damo" iz 1964. godine. Dok je publici delila cveće iz buketa, spotaknula se i pala, što je delovalo kao ozbiljan peh. Ali onda se desio obrt.

Latimer se momentlno pridigla, graciozno zbacila kaput i otkrila raskošnu balsku haljinu, čime je publiku ostavila u čudu. Ubrzo je otkrila da je pad bio pažljivo osmišljen, simbolizujući Elizinu transformaciju iz siromašne cvetne prodavačice u damu iz visokog društva.

"Ne mogu da verujem da sam to uradila“, rekla je kasnije svojim pratiocima na Instagramu uz smeh "Verovatno ću završiti u Daily Mailu zbog pada na sceni. Nadam se.“ Otkrila je i da je slomila nokat tokom “incidenta”.

Poruka iza kostima: Priča o transformaciji i Danijelinoj i Elizinoj

Misica je objasnila da je lik Elize izabrala jer se duboko poistovećuje s njom. Kao i Eliza, i ona je odrasla skromno u londonskom Ist Endu, jednom od najsiromašnijih delova Ujedinjenog Kraljevstva osamdesetih godina.

„To sam ja“, napisala je.

„Devojka s naglaskom, iz Istočnog Londona, koja je sama sebe oblikovala da jednog dana stoji na sceni Miss Universe – to je moja lična transformacija.“

Mis Univerzum Foto: Instagram/MissUniverzum

Miss Universe 2025: Jedno od najgledanijih takmičenja na svetu

Izbor za Miss Universe, koji se održava 73. put, i ove godine privlači milione gledalaca i svetksu medijsku pažnju. Trenutno je u toku predtakmičenje, ključni deo procesa u kojem se bira 30 polufinalistkinja.

Veliko finale zakazano je za 21. novembar u Bangkoku, a već je jasno da je Danijelin upečatljivi nastup zasenio mnoge i postao jedan od najkomentarisanijih trenutaka ovogodišnjeg izbora.