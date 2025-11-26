Slušaj vest

Kineski carski harem, tajna institucija koja se protezala kroz sve vladajuće dinastije, i danas je fascinantan i zagonetan deo istorije jedne od najmnogoljudnijih zemalja sveta. Taj ekskluzivni "zabranjeni grad" delile su supruge, konkubine i pratilje, a broj članica je varirao. Međutim, postojali su i muški "haremi". Za tu tradiciju zaslužna je princeza Liu Čuju koja je, ogorčena zbog nepravde prema ženama, zahtevala da pored zakonitog muža ima i – odred ljubavnika.

Princeza Liu Čuju rođena je sredinom 5. veka (najverovatnije 443. godine), kada je južnim delom Kine vladala dinastija Song. Bila je najstarija ćerka cara Sjaovua, na glasu po lepoti, obrazovanju, odlučnosti, ali i nekim karakteristikama po kojima se izdvajala od ostalih žena svog vremena i strgoro kontrolisanog feudalnog društva u kojem nežniji pol nije igrao veliku ulogu.

princeza Liu Čiu Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia

Posle udaje za jednog od carskih službenika, He Džija, od oca je dobila novu titulu i postala princeza Šanjin. Međutim, suprug joj nije bio dovoljan. Bar ne jedan.

Kada je car preminuo, na tronu ga je nasledio Liu Cije, njen mlađi brat sa kojim je bila veoma bliska. Dok su se jednom prilikom šetali dvorskim vrtovima, obratila mu se sledećim rečima: "Možda nismo istog pola, ali imamo istog oca i ista krv teče našim venama. Međutim, ti imaš deset hiljada žena u svojim palatama, a ja samo jednog muža. Misliš li da je to pravedno?"

I caru je bilo jasno da to nije fer. Kako je uvek uvažavao njeno mišljenje i često joj se obraćao za savet, nije časio ni časa, već je odmah odabrao 30 mladih, zgodnih muškaraca, kako bi i ona imala "harem". Da, zaista joj je uslišio želju...

Vrlo neobična odluka za čoveka tog davnog vremena, koji se sa tako modernim načinom razmišljanja ne bi uklapao čak ni u savremeno društvo. Interesantno u svakom slučaju i protivno tadašnjim kompleksnim društvenim normama, ali – istinito.

car Sjaovu Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Ekipu "muških kokubina" nazvao je "mianšou", što doslovno znači "pristojna lica". Od tog trenutka u kineskoj istoriji ovaj termin koristio se za "ljubavnike uglednih žena". To im je bilo jedino zanimanje. Mianšou tradicija dugo se zadržala u tamošnjoj kulturi: bilo je sasvim normalno da dame iz visokog društva, pored zvaničnih muževa, imaju svoje plaćene ljubavnike, muški "harem" kojim su upravljale kako su želele.

"Harem" platila glavom

No, Liu Čuju nije dugo uživala u svom "konkubinatu". Kada je, početkom 466. godine, car Cije ubijen, presto je zauzeo Liu Ju, princ Sjangdong. Međutim, pre nego što je zvanično seo na tron, izdao je edikt u ime velike carice udovice, kojim je Liu Čuju osuđena zbog "nemorala i grešnog ponašanja". Kazna je bila – najstroža. Princezi i njenom mlađem bratu Liu Cišangu naređeno je da izvrše samoubistvo, što su i učinili.

Tragičan kraj princeze nema veze sa mianšou kulturom, koja je zaživela čim je uspostavljena. Novi imperator je, jednostavno, odlučio da se otarasi dela porodice za koji je verovao bi mogao da mu zasmeta. Priča o životu Liu Čuju stigla je i na male ekrane – u dramskoj seriji "Nedodirljivi ljubavnici" iz 2018. godine oživela ju je poznata kineska glumica Guan Šiatong.

