Slušaj vest

Priprema slavskog kolača jedan je od najvažnijih običaja vezanih za svaku slavu, a ovaj svečani hleb se tradicionalno mesi u okruglom obliku, najčešće u kalupu ili dubokoj šerpi.

Ovaj kolač ima duboku duhovnu simboliku — smatra se simbolom tela Isusa Hrista i žrtve prinesene Bogu. Urezani krst na sredini podseća na Hristovo stradanje, dok vino koje domaćin preliva preko kolača označava opranje grehova i Božji blagoslov.

Okrugli slavski kolač ukrašen tradicionalnim simbolima i krstom Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Na većini slavskih kolača nalaze se slova ИС ХС НИ КА, što na grčkom znači „Isus Hristos pobeđuje“. Ova oznaka se tradicionalno utiskuje drvenim pečatom koji se u mnogim porodicama prenosi sa generacije na generaciju.

Pored osnovnih simbola, domaćice često ukrašavaju kolač raznim oblicima koji nose posebna značenja:

Krst predstavlja veru,

predstavlja veru, klasje, grožđe i razni plodovi označavaju blagostanje i želju za plodnom godinom,

označavaju blagostanje i želju za plodnom godinom, bure vina simbolizuje izobilje,

simbolizuje izobilje, knjiga predstavlja želju za uspehom u školi,

predstavlja želju za uspehom u školi, ptice znače zdravlje i radost,

znače zdravlje i radost, cveće simbolizuje lepotu, čistotu i napredak dece.

Okrugli slavski kolač ukrašen tradicionalnim simbolima Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Ovi ukrasi se raspoređuju u četiri polja oko krsta, dok se u samu sredinu kolača stavlja osvećeni bosiljak. Kolač se pred pečenje premaže mešavinom vode i ulja, dok se ukrasi ostavljaju beli da bi se lepše istakli.

Testo za ukrase se prave lako. Sve što vam je potrebno je: 100 g brašna; 100 g gustina; 100 ml vode; malo soli.

Običaji vezani za ukrašavanje razlikuju se od porodice do porodice, ali recept za testo je uglavnom sličan. Pošto je Aranđelovdan ove godine posna slava, donosimo vam recept za posni slavski kolač.

Recept za posni slavski kolač

Foto: Shutterstock

Sastojci: 1 kg mekog brašna tip „400“

500 ml kisele (mineralne) vode

40 g svežeg kvasca

4 kašičice šećera

3 kašičice soli

9 kašika ulja Priprema:

Foto: Youtube Printscreen

Proverite da je kisela voda mlaka, pa u nju dodajte šećer i kvasac da nadođe. U činiji sjedinite brašno, so i ulje, pa dodajte nadošli kvasac i zamesite glatko, meko testo koje se ne lepi za ruke. Pokrijte testo i ostavite ga da udvostruči zapreminu. Podelite testo na dve jednake lopte. Od jedne napravite pletenicu i položite je uz ivicu podmazanog okruglog pleha, a drugu stavite u sredinu. Pre pečenja premažite kolač prokuvanim štirkom (2 dl vode + 2 kašike brašna). Štirak će mu dati lep sjaj, boju i pomoći da se ukrasi bolje zalepe.

Bonus video: Pekar objasnio kako se pravilno priprema slavski kolač