Robot-usisivači u poslednjih nekoliko godina doživeli su ekspanziju i uselili se u mnoge domove. Oni su veoma korisne naprave, koje mogu da završe posao umesto nas, pa ne iznenađuje što su žene za njima poludele.

Ipak, često se može čuti da neke nisu zadovoljne poslom koji obavi. U mnogim slučajevima to se se dešava jer ih ne koristimo na pravi način.

Robot-usisivač zahvaljujući pametnim senzorima, mapiraju prostor, a potom po određenoj ruti kreću u čišćenje. Neki od njih istovremeno čiste i brišu podove i time značajno štede vreme.

Ukoliko si i vama dešava da vam robot-usisivač ne očisti prostor dobro pogledajte da li pravite neku od ovih 5 veoma čestih grešaka.

1. Ne čistite redovno četke i posudu za prašinu

Ni najmoderniji usisivač ne može dobro da radi ako su mu četke pune dlaka i prašine. Redovno čišćenje posude i rotacionih četki pomaže da uređaj zadrži maksimalnu snagu usisavanja i da ne ostavlja prljavštinu iza sebe.

2. Previše prepreka u stanu

Stolice, kablovi, cipele, igračke, sve to može zbuniti robota i usporiti ga. Pre nego što ga uključite, uklonite sitne prepreke kako bi mogao nesmetano da mapira prostor i efikasnije obavi posao.

Robot usisivač Foto: Shutterstock

3. Ne održavate senzore

Senzori su „oči“ robotskog usisivača. Ako su prekriveni prašinom, uređaj može pogrešno proceniti udaljenost, udarati u nameštaj ili se zaglavljivati. Povremeno ih prebrišite mekanom, suvom krpicom i izbegavajte agresivna sredstva.

4. Ne ažurirate softver uređaja

Savremeni robotski usisivači često se povezuju sa mobilnim aplikacijama. Proizvođači redovno objavljuju ažuriranja koja poboljšavaju navigaciju, potrošnju baterije i ukupni rad. Mnogi korisnici ih ignorišu, a upravo ta ažuriranja mogu napraviti veliku razliku.

5. Uključujete ga prekasno

Ako pustite da se po stanu nakupi dosta mrvica i prašine, robot će imati više posla i radiće sporije. Optimalno je da ga uključujete svakodnevno ili svaki drugi dan, tako održava čistoću bez napora i bez nagomilavanja prljavštine.

