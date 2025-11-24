Slušaj vest

Zamija je biljka za koju se veruje da u dom donosi sreću i novac, a posebno je važan broj novih listova. Što više listova, više parica, kaže se.

Prirodno đubrivo na bazi popularnog napitka će dodatno olistati vašu zamiju, koja inače nije uopšte zahtevna za gajenje i održavanje.

Kako da stimulišete rast zamije? Možete je zalivati vodom od koprive ili koristiti vodu sa jestivim želatinom, a postoji još jedna metoda koju vredi isprobati. Reč je rastvoru s pivom, a za to imamo recept.

Sobne biljke Foto: Shutterstock

Zlatna pravila za zalivanje zamije

Da biste osigurali da zamija lepo raste, jednostavno sledite nekoliko zlatnih pravila.

Zalivanjeje visoko na listi u odeljku nega zamije – ali tako što ne treba da preterujte.

Ako želite da vas biljka oduševi svojom lepotom, a ne da uvene pred vašim očima, zalijte zemlju, a ne lišće.

Proverite gornji sloj zemlje i zalijte je samo kada je suva.

Pre zalivanja, uverite se da je voda na sobnoj temperaturi.

Ako se pitate kako da ubrzate rast zamije, zapamtite jednu stvar: ova biljka ne voli višak vlage. Posebno ne dozvolite da voda stagnira u saksiji.

Zamiju obično treba zalivati jednom u dve nedelje, a zimi čak i jednom mesečno.

Prirodna prihrana za zamiju

Samo voda nije dovoljna da stimuliše rast zamije – neophodno je i dobro prirodno đubrivo. Možete da ga pripremite na bazi cvekle, ili pak od taloga kafe, dobro je i đubrivo sa želatinom – koji je izvor azota, a podstiče biljku da pusti nove, bujne zelene listove. Takođe, zamija voli da popije i rastvor sa koprivom, koji mnogi baštovani preporučuju, a koja biljci obezbeđuje esencijalne hranljive materije poput azota, kalijuma i fosfora.

Zamija obožava pivo Foto: Shutterstock

Zamija obožava pivo

Još jedna zanimljiva metoda je zalivanje zamije pivom. Pivo sadrži slad i hmelj, koji ubrzavaju rast biljke i jačaju je. Kvasac, proteini i šećeri sadržani u pivu hrane mikrobe u zemljištu, a da ne pominjemo minerale poput kalijuma, kalcijuma, magnezijuma i fosfora. Ako redovno primenjujete hranljivo sredstvo na bazi piva, primetićete nove, sjajne listove. Fikusi i orhideje vole ovaj tretman (u njihovom slučaju, prskajte hranljivo sredstvo po stabljikama i korenu).

Kako da zalijete zamiju pivom? Kako se priprema ovaj "hmeljni nektar"? Jednostavno je. Potrebno vam je:

50 ml piva na 200 ml vode

prvo flaširajte pivo i sačekajte da fermentiše, a zatim dodajte pripremljenu vodu

dobro promešajte (možete lagano promućkati flašu), zalijte zamiju pripremljenim rastvorom.

VIDEO: Sobne biljke koje cvetaju: