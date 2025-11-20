Slušaj vest

Influenserka Ari Kicaodržala je predavanje pred oko 1.200 studenata Univerziteta u Vašingtonu u okviru svog kursa Psych 201 o ljudskoj seksualnosti.

Studenti su opisali prostoriju kao ispunjenu šapatom akademske publike dok je 24-godišnja Kica ulazila, spremna da podrži jedinicu koju je vodio dr Nikola.

Studenti su oduševljeni

Kica, korisnik TikTok-a, Instagram-a i platformi za sadržaj za odrasle, govorila je o digitalnom radu, seksualnoj ekonomiji i stvaranju onlajn persona - temama koje su studenti smatrali relevantnim za razumevanje odnosa između seksualnosti, medija i individualne autonomije.

Influenserka je izgradila platformu koja broji oko od 2,6 miliona pratilaca na Instagram-u i 5 miliona na TikTok-u, a njen onlajn identitet oblikovan je kroz komediju, sinhronizaciju usana, stilizovane vizuelne prikaze i otvorenost o estetskim procedurama.

Predavanje na kampusu nosilo je naslov: „Preživljavanje digitalne ekonomije, izvođenje onlajn persona i psihološke implikacije seksualizovanih javnih prostora“. Međutim, kada je video predavanja podelio Barstool Sports, reakcije na mrežama proširile su se na širu društvenu debatu.

Internet gori od komentara

Neki korisnici su Kitsin izgled protumačili kao simbol društvenog propadanja, dok su drugi dovodili u pitanje podobnost influensera prisutnog na platformi OnlyFans da govori studentima. Određene reakcije su se takođe fokusirale na zabrinutost zbog uticaja na omladinsku kulturu.

„Ovaj period će u budućnosti proučavati istoričari kako bi razumeli raspad Zapada“, navodi se u jednom komentaru.

Drugi su dovodili u pitanje prikladnost pozivanja osobe sa platforme OnlyFans da govori studentima.

„Ovo je onlajn prostitutka čiji je rad razlog zašto u našem društvu postoji toliko zavisnosti od pornografije“, komentarisao je drugi.

Mnogi su njeno prisustvo protumačili kao simbol pada obrazovnih standarda.

„Zamislite da morate da platite 100.000 dolara školarine da bi vas predavala manekenka OnlyFans-a. Amerika je gotova.“

Studenti koji su prisustvovali predavanju opisali su atmosferu kao promišljenu i edukativnu, a ne senzacionalnu.

