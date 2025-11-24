Slušaj vest

Kako temperature padaju, mnoga domaćinstva se bore sa neželjenim kapljicama vode na prozorima, što može da dovede do oštećenja i neugodnih uslova života. Razumevanje uzroka i primena praktičnih rešenja je ključ za održavanje enterijera suvim i zdravim. Šta učiniti kada se voda skuplja na prozoru?

Razlika u temperaturi između zagrejane unutrašnjosti i hladnog vazduha spolja glavni je faktor kondenzacije na prozorima. Osim toga, svakodnevne aktivnosti kao što su kuvanje ili kupanje povećavaju vlažnost vazduha, što, bez odgovarajuće ventilacije, dovodi do kondenzacije na hladnim površinama.

često treba provetravati Foto: Shutterstock

Ventilacija - prva linija odbrane

Dobre navike, kao što je redovno provetravanje, jednostavan je način za smanjenje vlažnosti. Moderni prozori sa mikro-ventilacijom nude diskretno, ali efikasno rešenje koje obezbeđuje konstantan protok vazduha bez otvaranja prozora. Ulaganje u takve tehnologije može značajno da poboljša kvalitet života.

Stabilna temperatura znači manje problema sa parom

Održavanje konstantne temperature u prostorijama pomaže u smanjenju rizika od kondenzacije. Za starije zgrade, gde toplotna izolacija može da bude nedovoljna, ulaganje u termostatske glave i redovno održavanje sistema grejanja može da bude rešenje.

Foto: Pofimedia

Na šta treba da obratite pažnju prilikom zamene prozora?

Prilikom zamene prozora, važno je da obratite pažnju na modele sa automatskom ventilacijom koji koriste senzore vlažnosti za regulisanje protoka vazduha. Ovi inteligentni sistemi ne samo da smanjuju vlagu, već i štite od buke.

Da li je vredno koristiti apsorbere vlage?

Na mestima koja su posebno izložena vlazi, kao što su kuhinje ili kupatila, vredi koristiti apsorbere vlage. Za ozbiljnije probleme sa vlagom, odvlaživači sa adekvatnim kapacitetom mogu da budu suštinski alat.

VIDEO: Vlaga i kosa: