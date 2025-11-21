Slušaj vest

Nema deteta koje nije igralo popularnu igru "kamen, papir, makaze". Igrači kriju ruku i istovremeno je prikazuju kao stisnutu pesnicu za "kamen", sa kažiprstom i srednjim pristom ispruženim za "makaze" i sa dlanom otvorenim za "papir". Cilj je da u svojim... rukama imate najmoćnije "oružje" za pobedu nad protivnikom. Možda deluje jednostavno, međutim, ova igra otkriva mnogo više nego što ste, možda, mislili, tvrde psiholozi.

Prema istraživanju koje je sproveo Univerzitet Zapadnog Sidneja u Australiji i objavljenom u časopisu Socijalna kognitivna i afektivna neuronauka, ova igra otkriva kako ljudski mozak funkcioniše. Ispostavlja se da pobeda ne zavisi toliko od sreće, već od toga koliko možemo biti nepredvidivi i, pre svega, od toga koliko važnosti pridajemo poslednjoj rundi.

Gde se krije zamka?

Istraživači su zamolili parove igrača da odigraju 15.000 rundi klasične igre, prateći njihovu moždanu aktivnost u realnom vremenu i koristeći metodu koja se zove hiperskeniranje. Donedavno, kako ističe The Conversation, ova tehnika je korišćena za proučavanje funkcije mozga prilikom saradnje sa drugima. Ovog puta, naučnici su želeli da saznaju kako se donose odluke u takmičarskim situacijama i šta to znači kada nepredvidiv potez može odrediti ishod.

Kamen, papir, makaze Foto: Feng Yu / Alamy / Profimedia

Analizom podataka utvrđeno je da su igrači imali poteškoća da budu nepredvidivi kada odlučuju o svom sledećem potezu. Iako je najbolja strategija bila da se prepusti slučaju, oni su se oslanjali na obrasce ponašanja i najviše su preferirali jednu od opcija. "Kamen" je bio najpopularniji, zatim "papir", dok je "makaze" bio najmanje preferiran. Nakon poraza, njihovi mozgovi su težili da reprodukuju informacije iz prethodne runde u vezi sa izborom protivnika, što je dovelo do ponavljanja obrazaca. Ukratko, automatski se aktivirao mehanizam: "Šta je druga osoba igrala? Šta sam ja igrao? Šta bi trebalo sada da igram?" Međutim, ovo je zamka.

Ostavljanje prošlosti iza sebe

Nasuprot tome, oni koji su bili u stanju da se odvoje od onoga što se ranije dogodilo, odnosno delovali su bez analiziranja prošlosti, imali su mnogo veće šanse za pobedu. Nisu pokušavali da predvide svog protivnika, već su samo igrali. Prema istraživačima, ovo pokazuje da kad želimo da donesemo odluku, koristimo informacije o tome šta se dogodilo u prošlosti da bismo utvrdili šta dalje. Međutim, ova tehnika ne funkcioniše uvek.

Studija ne pokazuje kako postati bolji u igri na sreću, ali nas podseća da se mozak, čak i u jednostavnim situacijama, bori između logičkog predviđanja i instinktivne nepredvidive reakcije. Kad delujemo mehanički, postajemo predvidivi, ali kada prekinemo obrazac, veća je verovatnoća da ćemo izaći kao pobednici, bilo da je u pitanju igra "kamen, papir, makaze" ili poslovni planovi. Najbolja strategija je, dakle, izostanak iste: smirenost, manje razmišljanja, isključivanje iz prošlosti. Možda je to prava tajna uspeha - barem u igri.

(Kurir.rs/Žena)

