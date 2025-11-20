Slušaj vest

Steva, jedan od najprepoznatljivijih glasova domaće internet-satire, ponovo je izazvao buru komentara širom regiona. Njegovi kratki, oštri i duhoviti videi godinama razotkrivaju balkanski mentalitet bolje nego mnoge televizijske emisije, a poslednja tema – ekstravagantne moderne svadbe i njihova vrtoglava cena – podigla je mreže na noge.

Njegov prepoznatljiv stil: direktan, sarkastičan i surovo iskren, prožet humorom koji i dalje ostavlja gorak ukus, pokazao se idealnim za otkrivanje tabu tema o kojima se šapuće, ali retko otvoreno govori.

Nekada su svadbe bile drugačije

U svom viralnom videu, Steva ne gubi vreme:

„Dobrodošli u svet gde ljubav ima cenu. Svet modernih svadbi.“

Analizira prosečnu svadbu detaljnije od bilo koje finansijske tabele:

„Jedan dan pretvara se u kredit na 20 godina, sve zbog toga da bi tvoj Instagram izgledao savršeno, dok se ti zadužuješ do guše.“

Podseća i na prošla vremena, kada je svadba bila jednostavno, toplo slavlje:

„Nekada je svadba bila skromno veselje. Prasetina, muzika uživo, brdo kiselog kupusa i kuvane rakije.“

A onda pravi rez – današnje svadbe nisu više slavlje, već takmičenje u tome ko će izgledati impresivnije:

„Danas je to parada besmisla i estetskog terora, gde mladoženja razmišlja koji mu je bubreg manje potreban da sve ovo plati.“

Hrana, efekti i meme-momenti

Steva sa izmišljenim latinskim nazivima svadbenih „predatora“ pogađa pravo u srž i publike i industrije. Posebnu pažnju izazvao je deo o svadbenoj hrani:

mlada

„Gomila podgrijanih jela… današnja omladina škripi zubima, pije vodu i stalno ide u WC jer drži dijetu.“

Njegova završna rečenica postala je meme:

„Danas prosečna svadba košta više od stana u Beogradu na vodi. Ako vas oduševljavaju laseri, dimovi, konfete i ostala sranja, verovatno ćete se razvesti za dve godine.“

Publika potvrđuje sve njegove reči

Komentari ispod videa su eksplodirali od smeha i prepoznatljivih iskustava:

Foto: Profimedia

„Duže traje dug nego brak.“

„Čuš svadbe! Šta ćemo s DEČJIM rođendanima?!“

„Moju gospođu i mene, venčanje je koštalo oko 600-1.000 dinara. Otišli u odeći koju nosimo svaki dan, samo mi i kumovi, potpisali kod matičara i posle na kolače. Najbolja odluka ikad.“

„Omladina ide u WC često i da bi se slikala.“

„Svadba je danas projekt menadžment za lasere, dimove i konfete. Ljubav se negde zagubi usput.“

„Svadba beše ko svadba, parada pijanstva i kiča. Sve se radi da svet vidi.“

