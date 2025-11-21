Slušaj vest

Pasulj je omiljena namirnica u mnogim domaćinstvima, ali nije baš svejedno kako ga pripremamo pre kuvanja. Umesto da ga potapate samo u običnu vodu, postoji mnogo bolji način koji smanjuje supstancu koja može otežati varenje. Tajna je u jednoj dodatnoj namirnici koja značajno poboljšava nutritivne karakteristike pasulja.

Pravilna priprema ne samo da čini pasulj mekšim i brže kuvanim, već pomaže i vašem organizmu da bolje apsorbuje važne minerale. Ovaj jednostavan trik je posebno korisna preporuka kada redovno jedete mahunarke poput pasulja. Posledice loše pripreme mogu uključivati neprijatan osećaj nadimanja i smanjenu iskorišćenost nutrijenata.

Mahunarke, orašasti plodovi, žitarice i semenke spadaju u zdrave namirnice, ali mogu biti veoma štetne za organizam zbog fitinske kiseline.

Mahunarke Foto: Shutterstock

Ova kiselina vezuje važne elemente kao što su bakar, magnezijum, jod, gvožđe i cink. Kao rezultat toga, oni se izlučuju iz tela pre vremena, odnosno pre nego što donesu bilo kakvu korist našem organizmu.

Digestivni trakt ne sadrži „barijeru“ koja će zaštititi od fitinske kiseline koja sprečava organizam da apsorbuje minerale, belančevine i masti. Posledica je deficit važnih nutrijenata, koji će dalje uzrokovati probleme mišićno-koštanog, imunološkog i probavnog sistema. Fitinska kiselina je jedan od najčešćih uzroka anemije usled nedostatka gvožđa kod vegetarijanaca, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), istakla je endokrinolog Zuhra Pavlova.

Pasulj Foto: Shutterstock

Koje namirnice su bogate fitinskom kiselinom

Među namirnicama koje sadrže veliku količinu fitinske kiseline, endokrinolog je izdvojila ovas, pirinač, pšenicu, sve žitarice, pasulj, sočivo, kikiriki, grašak i soju. Takođe, problematični su i neki od orašastih plodova kao što su lešnici, bademi i orasi. Velika količina fitinske kiseline nalazi se i u semenkama suncokreta, maka, lana, tikve i susama.

Sve ove namirnice sadrže veliki broj hranljivih materija koje su potrebne telu, uključujući vlakna, pa zato ne treba odustati od njih, kaže Pavlova.

Trik za kuvanje pasulja

Pavlova je navela nekoliko načina za neutralisanje ove kiseline. Jedan od njih je toplotna obrada. Ova metoda smanjuje sadržaj fitinske kiseline za 30-35 posto. Najbolji efekat se, pak, postiže potapanjem namirnice u vodu. Jedini nedostatak ove metode jeste što zahteva puno vremena.

Na primer, smeđi pirinač će morati da se ostavi u vodi 12 sati, ovsene pahuljice 10-12 sati, beli pirinač devet sati, biserni ječam šest sati… Za bolje rezultate možete da dodate malo sirćeta ili limunovog soka u vodu.

Surutka Foto: Profimedia

Doktorka je predložila još jedan način koji pomaže da se neutrališe fitinska kiselina, a to je da se „problematične“ namirnice potope u surutku. Takođe, prilikom klijanja pasulja i žitarica, količina fitinske kiseline se smanjuje za otprilike pola. Kombinovana obrada namirnica je najbolji metod, kaže Pavlova. Ako se ista hrana prvo potopi, pa kuva ili peče, tako će se iz nje najviše „izbaciti“ fitinska kiselina.

