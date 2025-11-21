Šaran pečen u rerni: Idealno jelo za slavsku trpezu u danima posta
Danas je jedna od najvećih srpskih slava Aranđelovdan, a sprema se posno ove godine jer pada u petak. Za sve domaćice donosimo fantastičan recept za šarana iz rerne koji se jednostavno pravi, a ukus će oduševiti sve goste. Evo kako da napravite ovu gurmansku poslasticu.
Sastojci:
12 parčića šarana
200 gr kukuruznog brašna
kašičica crvene mlevene paprike
kašika suvog biljnog začina
pola kašičice suvog peršuna
1 limun
so
Za marinadu:
2 dl ulja
2 čena belog luka
sok od jednog limuna
pola veze svežeg peršuna
Priprema:
Parčiće šarana dobro usolite i ostavite da odstoje sat vremena. Napravite marinadu tako što ćete pomešati ulje, sok od limuna, sitno seckan beli luk i sitno iscekan sveži peršun. Izvadite ribu iz frižidera i svako parče premažite ovom marinadom sa obe strane, pa vratite u frižider posudu u kojoj je riba, a koju ćete poklopiti folijom na još sat vremena da se marinira. Pleh u kom ćete peći ribu obložite papirom za pečenje. Rernu zagrejte na 200 stepeni.
U dubljoj posudi pomešajte kukuruzno brašno, mlevenu papriku, suvi začin i suvi peršun. Svako parče ribe uvaljajte u ovu mešavinu i pažljivo slažite u pleh. Ribu pecite 20 minuta sa jedne strane, potom svako parče okrenite, pa pecite još 20 minuta. Izvadite je iz rerne, servirajte na tanjir i dodajte kriške isečenog limuna
(Kurir.rs/Ona)