Danas je jedna od najvećih srpskih slava Aranđelovdan, a sprema se posno ove godine jer pada u petak. Za sve domaćice donosimo fantastičan recept za šarana iz rerne koji se jednostavno pravi, a ukus će oduševiti sve goste. Evo kako da napravite ovu gurmansku poslasticu.

Sastojci:

12 parčića šarana

200 gr kukuruznog brašna

kašičica crvene mlevene paprike

kašika suvog biljnog začina

pola kašičice suvog peršuna

1 limun

so

Foto: Printscreen/Youtube

Za marinadu:

2 dl ulja

2 čena belog luka

sok od jednog limuna

pola veze svežeg peršuna

Priprema:

Parčiće šarana dobro usolite i ostavite da odstoje sat vremena. Napravite marinadu tako što ćete pomešati ulje, sok od limuna, sitno seckan beli luk i sitno iscekan sveži peršun. Izvadite ribu iz frižidera i svako parče premažite ovom marinadom sa obe strane, pa vratite u frižider posudu u kojoj je riba, a koju ćete poklopiti folijom na još sat vremena da se marinira. Pleh u kom ćete peći ribu obložite papirom za pečenje. Rernu zagrejte na 200 stepeni.

U dubljoj posudi pomešajte kukuruzno brašno, mlevenu papriku, suvi začin i suvi peršun. Svako parče ribe uvaljajte u ovu mešavinu i pažljivo slažite u pleh. Ribu pecite 20 minuta sa jedne strane, potom svako parče okrenite, pa pecite još 20 minuta. Izvadite je iz rerne, servirajte na tanjir i dodajte kriške isečenog limuna

(Kurir.rs/Ona)