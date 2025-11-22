Slušaj vest

Dragica Marković, koja je na Instagramu poznata kao mamita_dane_i_jodze, podelila je svoj proveren način pripreme posne sarme, koju mnogi smatraju najboljom verzijom ovog jela za dane kada se posti ili za one koji ne konzumiraju meso. Njena receptura odavno je stekla popularnost među domaćicama koje žele ukusno, ali laganije tradicionalno jelo.

Posna trpeza

Od Aranđelovdana, kažu, kreće sezona slava, velikog Božićnog posta (28. novembar) pa će se na trpezi će se naći posna jela. Iako posna trpeza isključuje meso i mlečne proizvode, to ne znači da je oskudna – naprotiv, bogata je jelima poput povrtnih čorbi, posnih sarma, ribe iz rerne, pečene bundeve, turšije i raznovrsnih namaza od semenki i orašastih plodova.

ilustracija Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

Tradicionalna sarma u posnom izdanju

Iako se sarma tradicionalno priprema sa mesom, posna varijanta je jednako mirisna i privlačna. Ovaj recept čuva duh domaće kuhinje, baš nalik onome kako su ga starije generacije pripremale.

Recept Dragice Marković

Dragica Marković, poznata po svom Instagram profilu mamita_dane_i_jodze, podelila je uputstvo za pripremu sarme koje je osvojilo mnogo simpatija. Uz ovaj recept dala je i korisne savete koji domaćicama mogu uštedeti vreme i pojednostaviti pripremu, a rezultat je ukusno i tradicionalno jelo idealno za sve koji poste.

Sastojci:

5-6 glavica crnog luka

4 sargarepe

300-350 gr pirinča

ulje

so

vegeta

biber

liske kiselog kupusa

Priprema:

Prvo treba napomenuti da luk i šargarepu za posnu sarmu Dragica nikada ne seče na secka vec ručno da bi sarma bila rastresita kad se skuva. Isto tako ne dodaje ni sojine mrvice, pšenicu, orase, tunjevinu. Luk iseći na sitno (ne puno) staviti u šerpu ulja i dinstati luk. Dodati oseckanu sargarepu (možete i izrendati na krupnije) dodati u luk i zajedno nastaviti dinstanje narednih 10ak minuta. Dodati proprani pirinač promešati da se sjedini i začiniti sa alevom paprikom, soli, vegetom i biberom.

Pripremljenu smesu skinuti sa šporeta da se prohladi. Kašikom zahvatati i na svaku lisku u srednji deo staviti smesu. Preklopiti sa strana i urolati. Savijenu sarmu prekriti sa liskama kupusa i poklopiti sa težim tanjirom (da se prilikom kuvanja ne bi dizale ). Krčkati na srednjoj temparaturi. Dragica uvek kuva na šporetu i šerpu odigne od table sa žicom da ne bude direktno u kontaktu sa tablom. Na taj način izbegava prskanje i ne može da zagori.

