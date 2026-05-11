Tokom porodiljskog odsustva, Helen je tragala za načinom da zaradi koji dodatni dinar, nešto što će joj omogućiti malo finansijske sigurnosti dok brine o bebi. Ono što je u početku delovalo kao sitan izvor prihoda, s vremenom je preraslo u ozbiljan posao i pravu preduzetničku priču. Ipak, priznaje da joj nije uvek lako da govori o svom zanimanju, naročito pred drugim roditeljima, jer često nailazi na nerazumevanje.

Preprodaja odeće i nakita putem internet platformi možda ne zvuči revolucionarno, ali za Helen je predstavljala ključnu prekretnicu. U jednom trenutku shvatila je da može da radi od kuće, uz istovremenu brigu o detetu - i da u tome može biti uspešna.

"Oduvek sam uživala u obilasku second-hand radnji. Stavila bih bebu u kolica i tražila najpovoljnije komade za koje sam verovala da kasnije moći da ih preprodam za malo više novca", ispričala je ona na TikToku.

Prve zarade bile su skromne - svega nekoliko evra- ali uzbuđenje zbog prve prodaje dalo joj je dovoljno motivacije da nastavi. Kako piše "The Sun", ubrzo je proširila ponudu i počela da preprodaje povoljan nakit sa Temua, ostvarujući sve stabilniji i ujednačeniji prihod.

Posao koji je postao glavni izvor prihoda

Vremenom je njen "mali dodatni posao prerastao u pouzdan izvor zarade, dovoljan da odluči da se nakon isteka porodiljskog odsustva ne vraća na staro radno mesto. Međutim, finansijski uspeh nije značio i da ceo svet razume njen posao.

"Kad kažem da se bavim preprodajom, ljudi često reaguju čuđenjem ili nipodaštavanjem. Neki misle da je to samo hobi, drugi ni ne shvataju o čemu govorim, a treći jednostavno gledaju negativno“, iskrena je Helen.

I pored toga, njen posao je nastavio da raste. Na društvenim mrežama redovno deli trenutke iz svog svakodnevnog života i posla, što prati sve veći broj ljudi.

Podrška drugima

Danas Helen pomaže i drugima koji žele da započnu sličan posao - deli savete, strategije i motivaciju.

Njena priča odjeknula je među mnogim ženama, posebno roditeljima koji traže fleksibilan način rada. Video u kojem Helen objašnjava svoj put prikupio je na društvenim mrežama desetine hiljade pregleda, a mnogi drugi preprodavači javili su se da podele svoja iskustva i savete.

U komentarima se dalje pojavila i informacija da je od preprodaje za godinu dana uspela da zaradi 61.500 evra, što je više od 7 miliona dinara.

