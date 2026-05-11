"Zaradila sam 7 miliona dinara ove godine, ali se stidim svog posla": Helena ne prodaje telo, niti eksplicitne fotografije, ali ovo da!
Tokom porodiljskog odsustva, Helen je tragala za načinom da zaradi koji dodatni dinar, nešto što će joj omogućiti malo finansijske sigurnosti dok brine o bebi. Ono što je u početku delovalo kao sitan izvor prihoda, s vremenom je preraslo u ozbiljan posao i pravu preduzetničku priču. Ipak, priznaje da joj nije uvek lako da govori o svom zanimanju, naročito pred drugim roditeljima, jer često nailazi na nerazumevanje.
Preprodaja odeće i nakita putem internet platformi možda ne zvuči revolucionarno, ali za Helen je predstavljala ključnu prekretnicu. U jednom trenutku shvatila je da može da radi od kuće, uz istovremenu brigu o detetu - i da u tome može biti uspešna.
"Oduvek sam uživala u obilasku second-hand radnji. Stavila bih bebu u kolica i tražila najpovoljnije komade za koje sam verovala da kasnije moći da ih preprodam za malo više novca", ispričala je ona na TikToku.
Prve zarade bile su skromne - svega nekoliko evra- ali uzbuđenje zbog prve prodaje dalo joj je dovoljno motivacije da nastavi. Kako piše "The Sun", ubrzo je proširila ponudu i počela da preprodaje povoljan nakit sa Temua, ostvarujući sve stabilniji i ujednačeniji prihod.
Posao koji je postao glavni izvor prihoda
Vremenom je njen "mali dodatni posao prerastao u pouzdan izvor zarade, dovoljan da odluči da se nakon isteka porodiljskog odsustva ne vraća na staro radno mesto. Međutim, finansijski uspeh nije značio i da ceo svet razume njen posao.
"Kad kažem da se bavim preprodajom, ljudi često reaguju čuđenjem ili nipodaštavanjem. Neki misle da je to samo hobi, drugi ni ne shvataju o čemu govorim, a treći jednostavno gledaju negativno“, iskrena je Helen.
I pored toga, njen posao je nastavio da raste. Na društvenim mrežama redovno deli trenutke iz svog svakodnevnog života i posla, što prati sve veći broj ljudi.
Podrška drugima
Danas Helen pomaže i drugima koji žele da započnu sličan posao - deli savete, strategije i motivaciju.
Njena priča odjeknula je među mnogim ženama, posebno roditeljima koji traže fleksibilan način rada. Video u kojem Helen objašnjava svoj put prikupio je na društvenim mrežama desetine hiljade pregleda, a mnogi drugi preprodavači javili su se da podele svoja iskustva i savete.
U komentarima se dalje pojavila i informacija da je od preprodaje za godinu dana uspela da zaradi 61.500 evra, što je više od 7 miliona dinara.
