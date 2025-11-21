Slušaj vest

U srpskoj tradicijidomaćin je uvek onaj koji dvori slavu – stoji, poslužuje i brine da svi gosti budu počašćeni. Njegova uloga nije da zauzme počasno mesto, već da se stara o obredu i trpezi. Zato domaćin ne sedi u čelu stola, jer se smatra da to mesto pripada svetitelju kome je slava posvećena.

Na većini slavskih okupljanja, čelo stola zauzima sveštenik ako je prisutan, ili najstariji i najpoštovaniji gost. Time se pokazuje poštovanje prema svetitelju i prema autoritetu u zajednici. Domaćin stoji, poslužuje i vodi slavski obred, a njegova čast je u služenju, a ne u sedenju.

Na Aranđelovdan postoji posebno pravilo: čelo stola ostaje prazno. Veruje se da je to mesto „rezervisano“ za Svetog Arhangela Mihaila, vođu nebeskih vojski i zaštitnika vere. Domaćin stoji i dvori, ali ne zauzima to mesto, niti ga daje gostima. Prazno čelo stola je znak da Arhangel predvodi slavsku trpezu i da mu se ukazuje posebna čast.

Predanje kaže da je Aranđelovdan bio krsna slava cara Dušana. On je, kako običaj nalaže, stajao dok je dočekivao goste, a verovalo se da mu je anđeo sedeo na ramenu. Jednom, iz umora, car je seo – i tada se anđeo uvredio i odleteo. Dušanu je trebalo mnogo vremena da povrati njegovu naklonost.

Ova priča se prenosi kao opomena da domaćin ne treba da sedi, već da dvori slavu stojeći, jer se time pokazuje poštovanje prema svetitelju i gostima.

