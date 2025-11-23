Slušaj vest

Superfit baka Andrea Sanšajn (55) iz Brazila dospela je u centar pažnje javnosti nakon što se pohvalila da je spavala s više od 800 muškaraca nakon razvoda. Zbog svog besprekornog izgleda svakodnevno dobija gomilu ponuda za brak, ali njeno "gorivo" je seks, kako kaže, i izlazila je na dejtove - i s muškarcima i sa ženama - između tri i pet puta nedeljno.

"Jedan Irac mi je ponudio 200 koza samo da se udam za njega, što je suludo. Takođe mi je nudio 50 hiljada funti da bi mogao da me gleda kako se brijem "dole", ali morala bih da mu pokažem i lice na videu. Ne možete da odbijete 50 hiljada funti", izjavila je jednom prilikom.

Stala na ludi kamen

Međutim, sada se konačno "skrasila" s čovekom svojih godina, ali tvrdi da je to ipak neće sprečiti da se i dalje zabavlja.

Njeno srce ukrao je jedan stari prijatelj, a 54-godišnja bodibilderka kaže da joj je taj tajni udvarač svakodnevno slao poruke putem misterioznog profila na društvenim mrežama. Onda je jednog dana odlučila da otkrije o kome se tačno radi i dogovorila je sastanak.

"Ispalo je da je bila reč o osobi koja je moj stari prijatelj i kog nisam jako dugo videla", rekla je Andrea i nastavila: "Odmah smo jako kliknuli i sada smo u vezi, zajedno živimo. On zna sve o mom životu i voli me takvu kakva jesam."

"Misteriozni" muškarac je 51-godišnji Halvor Langslet, kog je upoznala na jednom takmičenju u bodibildingu u Norveškoj 2015. godine, prenosi Jutarnji.hr.

"Odlučili smo da imamo otvorenu vezu dok se još bolje upoznajemo. Ne zato da bih ja mogla da budem s drugima. On je otvoren za sve i pristaje na sve što bih ja želela da istražim, ako on to zna i može", ispričala je.

Dodala je i da je neko vreme izbegavala ozbiljne veze i umesto toga se fokusirala na lični rast i razvoj. Sanšajn, koja radi kao lajfkouč i fitnes influenserka rekla je da se za sada sa svojim partnerom dobro slaže.

"Nije još bilo neke žestoke ljubomore ili ozbiljnijih svađa. Samo nekoliko različitih gledišta i to je to. Ali i teški periodi su deo procesa. Kada delite isto domaćinstvo svakoga dana naići ćete i na neke izazove. Međutim, dovoljno smo zreli da možemo da komuniciramo s poštovanjem i oboje želimo iste stvari. Imamo mnogo toga zajedničkog pa to olakšava stvari. U budućnosti želimo zajedno da rastemo, budemo srećni i ispunjeni ljubavlju, onoliko koliko i zaslužujemo", zadovoljno zaključuje.

Međutim, sudeći po objavama na mrežama, njihova ljubav je pukla, a Andrea je u vezi sa znatno mlađim Federikom (35)

Baka devetoro unučadi

Andrea inače ima dvoje odrasle dece i jednog unuka od 9 godina. Tvrdi da je dečak jako stidljiv kad treba da priča o svojoj baki, ali zato su ostali članovi porodice "ponosni što imaju tako fit mamu i baku", piše britanski Mirror.

Otkrila tajnu mladolikosti

Super fit baka Andrea Sansin otkrila je svoj trik kako da ostane mlada, a inspiraciju je pronašla u pričama o Kleopatri. Umesto klasičnog tuširanja, Andrea je svojim pratiocima na društvenim mrežama pokazala kako se u kadi poliva – mlekom.

Neočekivani trikovi za zdravlje i lepotu

Andrea, poznata na internetu po ultra-zategnutoj telesnoj građi i neobičnim trikovima za zdravlje i lepotu, ranije je priznala da godišnje pojede čak 5400 jaja kako bi ostala u top formi. Sada je otkrila novi ritual mladolikosti – kupanje u mleku, baš kao što je to činila Kleopatra.

„Oduvek sam volela da istražujem priče o snažnim ženama. Kad sam čitala o Kleopatri, bila sam zaintrigirana. Koristila je mleko da joj koža bude mekana i mladolika, i pomislila sam – zašto ne probati? Svaka žena zaslužuje trenutak brige o sebi, ritual samo za sebe“, objasnila je Andrea za Need to Know, prenosi Jutarnji.

Ritual kupanja u mleku

Na Instagramu, 55-godišnjakinja se vidi kako se poliva bočicom mleka dok nosi samo gornji deo bikinija, bez gaćica. Uz objavu je napisala:

„Inspirisana Kleopatrom, slavim lepotu predaka koja nadilazi ere. Lepota ne stari, ona se transformiše u mom današnjem ritualu. Sećam se Kleopatre i ponovo se rađam u svetlost koja je oduvek bila moja. Jer intenzivan život je moj najveći ritual“.

Reakcije pratilaca bile su raznolike: „Moram se odmah istuširati“, „Uzaludno trošenje mleka“, „Imalo bi bolji efekat da si gola“ – samo su neki od komentara.

Andrea, koja svoje vreme deli između Londona i Rima, savetuje da se u toplu vodu doda jedna litra kravljeg mleka i jedna kašika bademovog ulja, a zatim da se u toj mešavini sedi oko 30 minuta. Mlečna kiselina u mleku deluje kao blagi piling, uklanja mrtve ćelije kože i poboljšava njenu glatkoću, dok proteini i masti pružaju hidrataciju i hranjivost.

„Odmah nakon što sam se uronila u kadu, koža mi je bila mekša. Verujem da ovaj savet treba širiti dalje. Jednostavan je, pristupačan i pravi razliku. Ne radi se samo o estetici, već i o samopoštovanju“, rekla je Andrea, koja je u vezi sa 35-godišnjim Federikom.

Inspiracija iz istorije

Legenda kaže da je Kleopatra ritual lepotu obavljala koristeći magareće mleko, med i latice ruže. Iako razne prodavnice nude gotovu mešavinu, Andrea smatra da je „moć u tome da je sama napravim“.

„Za mene je kupka išla dalje od lepote. Postala je ritual ponovnog rođenja. Bilo je to kao ponovno povezivanje sa sobom. Žene nisu za jednokratnu upotrebu nakon 40. godine. Jače smo, intenzivnije i svesnije onoga što želimo. Kupka s mlekom bila je još jedan način da si kažem da biram da živim intenzivno, u godinama u kojima jesam, na svoj način. Odabrala sam da hranim telo i dušu užitkom, prisutnošću i odlukama koje su potpuno moje“, rekla je Andrea.

