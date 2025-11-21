Slušaj vest

Miris svežeg, čistog veša mnogima je jedan od najlepših osećaja u domu, pa nije iznenađenje što mnogi svesno ili nesvesno dodaju više omekšivača u želji da produže taj miris i pojačaju osećaj čistoće.

Upravo ta navika, preterana upotreba omekšivača za veš, vodi do brojnih problema – od oštećenja tkanina i skraćenog veka trajanja mašine, do potencijalnih zdravstvenih rizika. Prekomerne količine ne čine veš čistijim ni prijatnijim, već ga opterećuju slojevima hemikalija koje se teško ispiraju.

Iako većina ljudi veruje da više omekšivača znači mekši i lepše mirisni veš, istina je potpuno suprotna. Čak i najmanja oznaka na poklopcu često je prevelika jer su proizvođači skloni preporukama koje povećavaju potrošnju. Idealna količina za prosečno pranje znatno je manja – i meriti je kašikom daleko je preciznije nego poklopcem.

Preporučena doza iznosi jednu veliku kašiku omekšivača na 3,5 kilograma veša, što znači da je za standardnu mašinu od 7 kilograma dovoljno dvе velike kašike po pranju. Više od toga ne samo da ne povećava efekat, već može dovesti do taloženja naslaga na bubnju i crevima mašine, smanjenog učinka centrifuge, kao i pojave masnih mrlja na garderobi.

Takođe, tkanine poput peškira mogu potpuno izgubiti sposobnost upijanja, postati krute i neugodne na dodir, što je posledica prevelike količine omekšivača koja ulazi duboko u vlakna i stvara barijeru koja sprečava normalnu cirkulaciju vode.

Kako sačuvati kožu i zdravlje?

Mirisni omekšivači obično sadrže stotine, a neretko i na hiljade hemijskih jedinjenja zaduženih za miris, boju i teksturu, među kojima se ističu ftalati – supstance povezane sa poremećajima hormona, respiratornim iritacijama i reakcijama kod osoba sa preosetljivom kožom.

Posebno su rizični za decu, ljude sa alergijama i atopijskim dermatitisom, ali i za sve koji žele da smanje hemijski teret koji dolazi u kontakt sa kožom. Brojna istraživanja ukazuju da dugotrajna izloženost ftalatima može uticati na endokrini sistem i određene biološke procese

Zato se osobama sa osetljivom kožom preporučuje upotreba omekšivača bez mirisa, proizvoda sa oznakom da je hipoalergenski, ili prelazak na prirodnije alternative poput domaćeg omekšivača sa glicerinom koji je nežniji i lakši za ispiranje. Manje hemikalija znači manji rizik od iritacija, posebno kada se radi o tkaninama koje svakodnevno dodiruju kožu.

