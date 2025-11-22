da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Iako je frižider jedan od najvažnijih kućnih aparata, mnogi ljudi godinama čuvaju mleko, meso i povrće na neodgovarajućoj temperaturi – jednostavno zato što ne razumeju kako njihov frižider zapravo funkcioniše.

Bez obzira na to da li imate ugradni frižider sa zamrzivačem ili samostojeći model, na njemu se obično nalazi mali beli točkić za podešavanje temperature, najčešće sa unutrašnje strane, pri vrhu vrata, prenosi Express.co.

Šta zapravo znače brojevi na točkiću?

Kako pravilno podesiti dugmiće na frižideru Foto: Profimedia

Iako izgleda jednostavno, značenje brojeva na podešavanju temperature često zbunjuje korisnike. Brojevi na točkiću ne predstavljaju stepeni Celzijusa, već jačinu hlađenja.

To znači: veći broj = jače hlađenje, a ne obrnuto, kako mnogi pretpostavljaju.

Jedan korisnik Reddita pojasnio je: "Veći broj znači hladnije… brojevi označavaju snagu hlađenja. Postavite li točkić na 5, frižider će biti najhladniji."

Mnogi pogrešno misle da broj 1 označava 1 °C, što može dovesti do problema – hrana se može brže pokvariti ako je temperatura previsoka, ili se na zadnjem zidu može stvarati led ako je podešavanje prenisko. Zabunu dodatno stvaraju modeli koji zaista prikazuju temperaturu u stepenima Celzijusa, iako su takvi ređi. Zato je korisno proveriti kako radi baš vaš frižider.

Kako otkriti šta brojevi zapravo predstavljaju?

Redovno očistite odvod kondenzata na frižideru je ključno za očuvanje motora Foto: Promo

Stručnjaci savetuju jednostavan trik. Okrenite točkić u bilo kom smeru i slušajte kompresor (motor na zadnjoj strani frižidera). Ako je kompresor već uključen (čuje se zujanje), a okrenete točkić na veći broj i kompresor se isključi – znači da ste ga zagrejali, jer frižider smatra da je već dovoljno hladno. Ako se kompresor uključi kada povećate broj, znači da ste postavili hladniju postavku.

Drugim rečima: Kompresor se uključuje → frižider hladi jače, kompresor se isključuje → frižider se zagreva.

Iako može zvučati zbunjujuće, ovo je najjednostavniji način da shvatite kako vaš model funkcioniše – i da sprečite nepotrebno kvarenje hrane ili stvaranje leda. Ovaj mali točkić na frižideru može vam smanjiti račune za struju – a gotovo niko ga ne koristi na pravi način.

Pogledajte video: Najbolje posude za voće i povrće u frižideru