Kako se rešiti ogrebotina na kožnoj obući? Zbog ovih jednostavnih trikova nosićete ih bar još jednu sezonu
I najlepša kombinacija može izgubiti šarm ako na cipelama primetite ogrebotine. Ipak, to ne znači da ih treba otpisati. Nekoliko jednostavnih trikova i sastojci koje već imate kod kuće mogu učiniti da vaša obuća ponovo izgleda sređeno i negovano.
Najbrža metoda za površinska oštećenja
Za sitne ogrebotine, jedan od najpraktičnijih trikova jeste korišćenje paste za zube. Nanesite malu količinu paste na ogrebano mesto, utrljajte prstima ili mekom krpom, a zatim prebrišite suvom tkaninom. Ovaj postupak pomaže da se izjednači površina kože i da joj se vrati blagi sjaj. Iako nije rešenje za veće oštećenje, idealan je način da obuća izgleda pristojnije u trenutku kada vam zatreba.
Kako postići još bolji efekat
Da bi vaše kožne cipele duže ostale u dobrom stanju, možete primeniti i sledeće savete:
- Pre početka bilo kakvog tretmana, uklonite prašinu i prljavštinu sa površine mekom, blago vlažnom krpom.
- Kod plitkih ogrebotina dobro funkcionišu balzam za kožu, krema za cipele ili tanak sloj vazelina. Nežno ih utrljajte kružnim pokretima dok se ogrebotina ne stopi sa okolinom.
- Za dublja oštećenja birajte kremu ili polituru u nijansi cipele — tako popunjavate trag i vraćate boju materijalu.
- Redovna upotreba hranljivih krema za kožu sprečiće isušivanje i pucanje, čime se smanjuje rizik od novih oštećenja.
- Ako je problem preozbiljan za kućne metode, obućar je često najbolje rešenje — profesionalna obnova može značajno produžiti životni vek obuće.
Brza nega, veliki efekat
Uz malo vremena i osnovnu negu, i izgrebane kožne cipele mogu ponovo izgledati uredno. Kada savladate ove jednostavne trikove, sitne ogrebotine neće biti razlog da odustanete od omiljenog para obuće.
Pogledajte video: Kako da deca duže nose patike?