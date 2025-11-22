Kako se rešiti ogrebotina na kožnoj obući?

I najlepša kombinacija može izgubiti šarm ako na cipelama primetite ogrebotine. Ipak, to ne znači da ih treba otpisati. Nekoliko jednostavnih trikova i sastojci koje već imate kod kuće mogu učiniti da vaša obuća ponovo izgleda sređeno i negovano.

Najbrža metoda za površinska oštećenja

Za sitne ogrebotine, jedan od najpraktičnijih trikova jeste korišćenje paste za zube. Nanesite malu količinu paste na ogrebano mesto, utrljajte prstima ili mekom krpom, a zatim prebrišite suvom tkaninom. Ovaj postupak pomaže da se izjednači površina kože i da joj se vrati blagi sjaj. Iako nije rešenje za veće oštećenje, idealan je način da obuća izgleda pristojnije u trenutku kada vam zatreba.

Kako se rešiti ogrebotina na kožnoj obući? Foto: Profimedia

Kako postići još bolji efekat

Da bi vaše kožne cipele duže ostale u dobrom stanju, možete primeniti i sledeće savete:

Pre početka bilo kakvog tretmana, uklonite prašinu i prljavštinu sa površine mekom, blago vlažnom krpom.

Kod plitkih ogrebotina dobro funkcionišu balzam za kožu, krema za cipele ili tanak sloj vazelina. Nežno ih utrljajte kružnim pokretima dok se ogrebotina ne stopi sa okolinom.

Za dublja oštećenja birajte kremu ili polituru u nijansi cipele — tako popunjavate trag i vraćate boju materijalu.

Redovna upotreba hranljivih krema za kožu sprečiće isušivanje i pucanje, čime se smanjuje rizik od novih oštećenja.

Ako je problem preozbiljan za kućne metode, obućar je često najbolje rešenje — profesionalna obnova može značajno produžiti životni vek obuće. Brza nega, veliki efekat

Kako se rešiti ogrebotina na kožnoj obući? Foto: Profimedia

Uz malo vremena i osnovnu negu, i izgrebane kožne cipele mogu ponovo izgledati uredno. Kada savladate ove jednostavne trikove, sitne ogrebotine neće biti razlog da odustanete od omiljenog para obuće.

