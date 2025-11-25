Slušaj vest

Amanda, 54-godišnja majka i službenica u Poreskoj upravi iz Gejtsheda, godinama je trpela probadajuće bolove u donjem desnom delu stomaka. Ipak, svaki put kada bi otišla kod lekara, njeni simptomi su bili previđani i objašnjavani kao "ženski problemi".

U početku joj je lekar rekao da bol verovatno izazivaju ciste na jajnicima i uputio je kod ginekologa, koji je primetio da ciste obično izazivaju tupi bol ili oštar bol, ali ne probadajući. Bol se nastavio i tokom naredne godine postajao je sve jači, što je dovodilo do čestih odlazaka kod lekara i stalnog osećaja da niko ne sluša.

Njene bolove 9 godina niko nije shvatao ozbiljno Foto: Profimedia

"Svaki put kada bih otišla kod lekara imala sam utisak da niko ne sluša i da me ne shvata ozbiljno. Vraćala bih se s pregleda i samo plakala. Osećala sam kao da je sve u mojoj glavi," kaže Amanda za Mirror.

Dvogodišnja borba i pogrešne dijagnoze

Tokom dvogodišnje borbe, Amanda nije odmah mislila na rak bubrega.

"Mislila sam da je možda problem žučna kesa ili bubrežni kamenčići, jer su i moji roditelji imali probleme sa žučnom kesom, a prijatelj mi je pričao koliko bubrežni kamenčići bole," priča Amanda.

Svaki put kada bi bol postao jači, bila je pogrešno dijagnostikovana, što je dodatno otežavalo njeno stanje. Srećom, operacija je prošla bez komplikacija i sada se oporavlja.

"Operacija je prošla dobro, bez komplikacija. Bila sam u bolnici samo jednu noć i sutradan sam puštena kući, sve se odvilo veoma brzo," dodaje Amanda.

Problemi žena u medicini: važnost slušanja sopstvenog tela

Amanda je samo jedna od mnogih žena koje imaju poteškoće da dobiju ispravnu dijagnozu zbog rodne pristrasnosti u medicini. Njena priča naglašava koliko je važno da žene same slušaju svoje telo i zalažu se za sebe.

"Moje iskustvo me naučilo da ljudi moraju da slušaju svoje telo. Ne bojte se da tražite snimanje i da se zauzmete za sebe - najbolje poznajete svoje telo. Budite jasni u tome kako se osećate i šta želite, čak i ako lekar misli da preterujete," kaže Amanda.

Podrška i svest o raku bubrega

Amanda je pronašla veliku podršku kroz online grupe Kidney Cancer UK. Hazel Džekson, glavna medicinska sestra u ovoj organizaciji, komentariše:

"Nažalost, Amandina iskustva sa pogrešnim dijagnozama i nedostatkom podrške nisu retka. Iako je rak bubrega šesti po učestalosti u Velikoj Britaniji, nedovoljna svest o ovoj bolesti znači da mnogi pacijenti imaju težak put do dijagnoze."

Džekson dodaje: "Takođe je tužna stvarnost da mnogi pacijenti sa rakom bubrega ne osećaju potpunu podršku tokom svog lečenja - dve petine pacijenata u našem poslednjem istraživanju su rekli da način na koji su obavešteni o dijagnozi nije bio prikladan. Amandina priča naglašava hitnu potrebu za proaktivnijim i pacijentima prilagođenim pristupima u podršci kod raka bubrega."

