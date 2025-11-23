Sastojci:

1komad oko 500 gr suvih rebara 1kg butkice ili kolenice ( može i oboje ) isečen u komade oko 400 gr slanine prošarane izrezati u komade sa kožurom 1 glavica oko 2 kg kiselog kupusa isečen na 12 krupnih šnita 200 gr svinjske masti 4 lista lorbera 20-tak zrna bibera 3 ravne kašike tucane paprike 2 ravne kašike mlevene slatke paprike oko 1 1/2 l prokuvane vode za nalivanje i dolivanje 1 lonac sa debljim dnom od 6 – 8 litara 4 krompira oljuštena i isečena na 1/4 po dužini, naročito važno ako je kupus slan

Suvo meso se iseče na manje komade opere toplom vodom ili čak kratko prokuva, “da baci ključ. Glavicu kiselog kupusa seći na 1/2 pa na 1/4, pa svaki deo na 3/3 da se dobije 12 kriški. Ako je kupus slan, kratko ga pod vodom oprati! Lonac u kome će se kuvati kupus obložiti – namazati sa mašću, po dnu i zidovima. Ređati kupus, pa meso pa začine, i tako sve dok se sve ne utroši, tj. lonac skoro napuni! Odozgo je kupus! Naliti prokuvanom vodom da ogrezne. Voda će ukuvavati, pa je treba postepeno dodavati, kako bi se sav kupus ravnomerno skuvao. Pred kraj kuvanja na 1/2 sata dodati pripremljene krompire, utisnuvši ih među kriške kupusa.

Kiseo kupus nema potrebe soliti, jer on već ima dovoljno soliu procesu kiseljenja! Idealno bi bilo ovakav kupus pripremati u zemljanom sudu.