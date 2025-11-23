Lički kupus koji će vas oduševiti na prvi zalogaj: Ovo jelo morate da probate
Lički kupus je jedan od kulinarskih specijaliteta kojem retko ko može da odoli. Veoma je zasitan te je idealan obrok tokom hladnih jesenjih i zimskih dana. Evo kako da napravite ovo fantastično jelo uz recept koji ćete iznova ponavljati.
Sastojci:
1komad oko 500 gr suvih rebara
1kg butkice ili kolenice ( može i oboje ) isečen u komade
oko 400 gr slanine prošarane izrezati u komade sa kožurom
1 glavica oko 2 kg kiselog kupusa isečen na 12 krupnih šnita
200 gr svinjske masti
4 lista lorbera
20-tak zrna bibera
3 ravne kašike tucane paprike
2 ravne kašike mlevene slatke paprike
oko 1 1/2 l prokuvane vode za nalivanje i dolivanje
1 lonac sa debljim dnom od 6 – 8 litara
4 krompira oljuštena i isečena na 1/4 po dužini, naročito važno ako je kupus slan
Priprema:
Suvo meso se iseče na manje komade opere toplom vodom ili čak kratko prokuva, “da baci ključ. Glavicu kiselog kupusa seći na 1/2 pa na 1/4, pa svaki deo na 3/3 da se dobije 12 kriški. Ako je kupus slan, kratko ga pod vodom oprati! Lonac u kome će se kuvati kupus obložiti – namazati sa mašću, po dnu i zidovima. Ređati kupus, pa meso pa začine, i tako sve dok se sve ne utroši, tj. lonac skoro napuni! Odozgo je kupus! Naliti prokuvanom vodom da ogrezne. Voda će ukuvavati, pa je treba postepeno dodavati, kako bi se sav kupus ravnomerno skuvao. Pred kraj kuvanja na 1/2 sata dodati pripremljene krompire, utisnuvši ih među kriške kupusa.
Kiseo kupus nema potrebe soliti, jer on već ima dovoljno soliu procesu kiseljenja! Idealno bi bilo ovakav kupus pripremati u zemljanom sudu.
Kiseo kupus nema potrebe soliti, jer on već ima dovoljno soliu procesu kiseljenja!