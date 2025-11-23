da li ste znali?

Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ?

Mnogi veruju da se neugodan miris javlja samo kada peškiri nisu dobro oprani, ali stručnjaci ističu da je pravi problem najčešće – nepravilno sušenje. Vlažna tkanina idealna je podloga za razvoj buđi i bakterija, zbog čega se stvara onaj ustajali miris koji se oseti čim se peškir ponovo koristi. Način na koji se peškiri kače i suše presudan je za njihovu svežinu i dug vek trajanja.

Pravilno sušenje je ključ

Ako peškir ne dobije šansu da se potpuno osuši, nijedan deterdžent, pa ni najskuplji, neće ukloniti neprijatan miris. Za svežu i čistu tkaninu potrebni su dobra ventilacija i odgovarajuća površina za sušenje. Stručnjaci naglašavaju da peškir mora da bude potpuno ispružen u provetrenom prostoru, kako bi vlaga ravnomerno isparila. Fraj Levenhaupt objašnjava da su horizontalni držači najefikasniji, jer omogućavaju najbolji protok vazduha. Kačenje peškira na kuku ili njegovo preklapanje treba izbegavati, jer se vlaga zadržava u naborima i stvara idealne uslove za buđ.

Koji peškiri se najteže suše?

Modeli sa gustim petljama, visokim vlaknima ili oni „luksuzne“ izrade zadržavaju više vode od običnih pamučnih peškira. Zbog toga su skloniji stvaranju neprijatnog mirisa, čak i uz redovno pranje. Za ovakve peškire preporučuju se široki stalci i prostorije sa jakom ventilacijom, najbolje izvan kupatila.

Koliko vremena je potrebno da se peškir potpuno osuši?

Na brzinu sušenja najviše utiču debljina tkanine i cirkulacija vazduha. Standardni pamučni peškir u dobro provetrenoj prostoriji obično se osuši za 6 do 8 sati. Deblji materijali ili prostorije sa većom vlagom mogu duplo produžiti vreme sušenja — i do 12 sati. Ako ni tada peškir ne bude potpuno suv, neprijatan miris pojaviće se već posle jedne upotrebe.

Vlaga u kupatilu – glavni neprijatelj

Kupatila su često topla i zagušljiva, što usporava isparavanje vode iz peškira. Zato je posle tuširanja poželjno uključiti ventilaciju, otvoriti prozor ili izneti peškir u drugu prostoriju. Levenhaupt upozorava da se buđ uvek stvara kada se peškir suši u toplom, vlažnom prostoru bez protoka vazduha.

Trikovi za brže i kvalitetnije sušenje

Tom Čekoni iz kompanije Heritage Park Laundry Essentials predlaže koristan dodatak: kuglice za sušenje od prirodne vune.

Prema njegovim rečima, ove kuglice "razdvajaju slojeve tkanine, stvaraju džepove sa vazduhom i ubrzavaju sušenje", a pritom peškiri ostaju meki i pahuljasti.

Stručnjaci preporučuju da peškire rotirate, da se svaki potpuno osuši pre ponovne upotrebe, i da se peru na oko 60°C blagim, ali kvalitetnim deterdžentom. Povremeno parenje može pomoći u uklanjanju površinskih bakterija između dva pranja.

Greške koje treba izbegavati

Čekoni ističe da omekšivači i maramice za sušenje zapravo prave više štete nego koristi. Oni ostavljaju voštani sloj na vlaknima, zbog čega peškiri upijaju manje vode i sporije se suše.

Takođe treba izbegavati:

pretrpavanje mašine

mešanje peškira sa drugim vrstama tkanina

dodavanje previše deterdženta

Sve ovo otežava ispiranje i smanjuje svežinu tkanine. Uz pravilno sušenje, dobru ventilaciju i malo pažnje, peškiri mogu ostati mekani, čisti i prijatni kao u luksuznom hotelu.

