Pileća džigerica zapečena u rerni se veoma lako pravi. Ovo je jedno od jela kod kojih ne možete pogrešiti sa dodavanjem začina, jer je bolja što je pikantnija. Evo kako da napravite ovu kulinarsku poslasticu. Sastojci iz recepta su dovoljni za obrok za dve osobe.

Sastojci:

- 600g pileće džigerice

so (najbolje krupna morska)

- čili ili kajenska paprika

- ruzmarin

- papir za pečenje i aluminijumska folija

Foto: Shutterstock

Priprema:

Uključite rernu. Uzmite pleh, stavite u njega papr za pečenje, naređajte džigerice tako da su sve u jednom sloju i ne dodiruju se. Znači samo ih naređajte – nema seckanja. Stavite začine. Lepše su kad su slane. Prekrijte aluminijumskom folijom i ubacite u zagrejanu rernu.

Kad zamiriše skinite foliju. Videćete da su džigerice pustile malo vode - ali imaju bledu boju. Zato ih sada zapecite bez folije, dok ne dobiju boju kao da su roštiljane (pazite ipak da ne izgore). Ukusno je čak i kada se spremi veća količina pa se ostatak ostavi u frižideru za sutra.