Bez obzira na to da li je ugradni ili samostojeći model, većina frižideraima mali beli regulator — obično u gornjem desnom uglu, pored vrata — koji služi za podešavanje temperature. Ipak, brojevi na tom kotačiću ne predstavljaju stepen Celzijusa, što često zbunjuje korisnike.

Šta zapravo označavaju brojevi na frižideru

Korisnici Reddita razjasnili su ovo dugogodišnje pitanje: brojevi na regulatoru označavaju jačinu hlađenja, a ne realnu temperaturu. To znači da veći broj znači hladniji frižider. Jedan korisnik objašnjava: „Veći broj znači hladnije… brojevi pokazuju snagu hlađenja. Ako podesite na peticu, frižider će raditi na maksimumu.”

Mnogi ljudi godinama su mislili suprotno — da „1“ predstavlja 1°C — pa su regulator stavljali na najnižu vrednost verujući da će frižider biti najhladniji. U praksi se dešava suprotno: hrana, posebno mleko i meso, može brže da se pokvari jer temperatura bude previsoka. S druge strane, ako se broj postavi prevelik, na zadnjem zidu frižidera može početi da se stvara led, piše Express.

Dodatnu zabunu stvara činjenica da mali broj neobičnih modela zaista ima podešavanje u stepenima Celzijusa. Ipak, postoji jednostavan trik da proverite kako vaš frižider zapravo radi.

Kako lako proveriti da li frižider koristi "snagu hlađenja" ili stvarne stepene

Metoda je vrlo jednostavna:

- Okrenite regulator dok se kompresor (crni motor iza frižidera) ne uključi ili isključi.

- Ako je kompresor već uključen i okrenete regulator na veći broj, a on se isključi, znači da ste ga podesili na toplije — frižider je već dovoljno hladan.

- Ako se kompresor uključi, postavili ste ga na hladnije.

U suštini, važi jednostavno pravilo:

- ako se kompresor uključi – postavili ste hladnije,

- ako se isključi – postavili ste toplije.

Samo okrenite regulator i poslušajte šta se dešava — trik je brz, jednostavan i pouzdan.

