Slušaj vest

Čišćenje stakla na vratima rerne mnogima je prava muka. Masni ostaci i zapečena hrana stvaraju tvrdokorne mrlje koje je teško ukloniti, pa se ovaj posao često odlaže. Ipak, postoji jednostavan trik koji čišćenje čini znatno bržim i lakšim.

Na bočnim stranama vrata rerne nalaze se male kukice koje omogućavaju lako skidanje stakla. Kada ih izvadite, posao postaje mnogo jednostavniji, a vreme čišćenja može se smanjiti i duplo. Ovaj praktičan detalj pokazuje da proizvođači misle ne samo na rad uređaja, već i na njegovu higijenu.

Prirodni trikovi za čišćenje

Masna vrata rerne nije samo da ne izgledaju lepo, nego postaju i leglo bakterija. Pa zato, kada skinete staklo, čišćenje više nije problem. Za savršene rezultate ne trebaju vam skupi hemijski preparati – dovoljno je da koristite stvari koje već imate kod kuće, poput sode bikarbone i sirćeta.

Čišćenje rerne Foto: Profimedia

Čišćenje rerne

U činiji pomešajte sodu bikarbonu i vodu da dobijete pastu, koju potom nanesite na zapečene mrlje. Ako su mrlje tvrdokornije, prelijte staklo sirćetom i dodajte pastu – smeša će početi da peni, a nakon nekoliko minuta sve obrišite vlažnom krpom. Staklo će biti čisto i dezinfikovano.

Za najtvrdokornije mrlje – amonijak

Ako su vrata rerne jako zaprljana, možete koristiti amonijak.

Ovaj metod nije svakodnevni, ali ponekad je neophodan. Obavezno stavite gumene rukavice i budite oprezni. Na vrata stavite papirne ubruse, poprskajte ih amonijakom, i nakon 40 minuta uklonite ubruse i operite staklo.

(Kurir.rs/Blic)