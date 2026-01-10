Skriveno dugme u rerni za koje malo ko zna: Oduševićete se kada shvatite čemu služi!
Čišćenje stakla na vratima rerne mnogima je prava muka. Masni ostaci i zapečena hrana stvaraju tvrdokorne mrlje koje je teško ukloniti, pa se ovaj posao često odlaže. Ipak, postoji jednostavan trik koji čišćenje čini znatno bržim i lakšim.
Na bočnim stranama vrata rerne nalaze se male kukice koje omogućavaju lako skidanje stakla. Kada ih izvadite, posao postaje mnogo jednostavniji, a vreme čišćenja može se smanjiti i duplo. Ovaj praktičan detalj pokazuje da proizvođači misle ne samo na rad uređaja, već i na njegovu higijenu.
Prirodni trikovi za čišćenje
Masna vrata rerne nije samo da ne izgledaju lepo, nego postaju i leglo bakterija. Pa zato, kada skinete staklo, čišćenje više nije problem. Za savršene rezultate ne trebaju vam skupi hemijski preparati – dovoljno je da koristite stvari koje već imate kod kuće, poput sode bikarbone i sirćeta.
Čišćenje rerne
U činiji pomešajte sodu bikarbonu i vodu da dobijete pastu, koju potom nanesite na zapečene mrlje. Ako su mrlje tvrdokornije, prelijte staklo sirćetom i dodajte pastu – smeša će početi da peni, a nakon nekoliko minuta sve obrišite vlažnom krpom. Staklo će biti čisto i dezinfikovano.
Za najtvrdokornije mrlje – amonijak
Ako su vrata rerne jako zaprljana, možete koristiti amonijak.
Ovaj metod nije svakodnevni, ali ponekad je neophodan. Obavezno stavite gumene rukavice i budite oprezni. Na vrata stavite papirne ubruse, poprskajte ih amonijakom, i nakon 40 minuta uklonite ubruse i operite staklo.
(Kurir.rs/Blic)
