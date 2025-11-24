Slušaj vest

Naledi Repaja kupila je sa suprugom Bojanom Repajom, poreklom iz Požarevca, kuću staru 100 godina, u Malom Crniću pa su rešili da je renoviraju i naprave svoij kutak iz sna.

Na početku snimka sa Jutjuba srpska snaja iz plemena Zulu Naledi Repaja je proćaskala sa svojom komšinicom sa sela od koje je uzela seme paradajza pa ga zasadila u svojoj bašti. Skromno kaže da je bašta bake Vere bolja od njene, ali kako vidimo, sprska snaja se odlično snalazi i u baštovanstvu, gaji povrće, ali i cveće, a pravljenje ajvara joj takođe ide od ruke.

Za nešto manje do 12 minuta, koliko traje snimak, prikazala je kako obavlja niz seoskih poslova, u šta spada i čišćenje odžaka. Ne libi se bilo kakvog posla koje život na selu donosi i sve obavlja uz osmeh i pesmu što i pratioci na Jutjubu posebno ističu.

Napravila je, kaže, 20 kilograma ajvara, bez veštačkih dodataka, koristila je jedino papriku, šećer i so. Njena deca obožavaju ovaj srpski specijalitet u njenom izdvođenju, a njen muž je rekao da ga je savršeno pripremila, prenosi Blic Žena.

Na kraju je pozirala sa teglom svog ajvara, doterana za proslavu 10. godišnjice braka i sa željom da se što pre preseli u seosku kuću gde radovi još traju. Njena ćerkica se posebno raduje selidbi, a ona ne krije da teško podnosi zimsko vreme, što ni ne čudi jer je odrasla u potpuno drugačijim vremenskim uslovima.

"Vredna Naledi.. Žena koja zna i ceni plodove rada. Srećna godišnjica!", "Neverovatna žena, svu sreću divnoj porodici!", "Bože, Naledi, koliko si slatka!", komentairšu Srbi, ali i ljudi iz regiona.

Srpska snaja iz plemena Zulu u braku je sa Bojanom Repajom iz Požarevca od 2015. On je odmah znao da želi da sa njom provede život jer je "drugačija od svih žena koje poznaje". Venčali su se u Crkvi Ružici na Kalemegdanu, kada se i krstio njihov sin Noa (7), koji nosi biblijsko ime. Par ima i ćerku Neu (6).

"Pošto smo zajedno radili na kruzeru, Bojan i ja smo se dosta družili. On nije voleo taj posao pa je dao otkaz. Želela sam da vidim gde je ta Srbija, gde svega ima i gde je sve najbolje. Zaljubila sam u narod, prvo u Bojana, a onda u Srbiju", ispričala je Naledi u TV emisiji Vikend na K1.

Bojan joj je, naravno, bio velika podrška, ali ju je u velikoj meri pustio samu da nauči naš jezik, da se prilagodi "zemlji kojoj pripada". Zanimljivo je da Naledi potiče iz kulture koja nije monogamna, kako je rekao njen muž.

Omiljena srpska snaja je u fenomenalnim odnosima sa svojom svekrvom, koja ju je naučila kulinarskim tajnama naše zemlje. I nastavlja da sa pratiocima na društvenim mrežama deli nezaboravne trenutke.

