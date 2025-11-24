Slušaj vest

Da lepota ne poznaje starosne granice, pokazalo je nedavno održano takmičenje Miss Universe Classic u Kuala Lumpuru u Maleziji, gde su se takmičile žene u kategoriji 40 i 40 plus. Pobedu je odnela učesnica koja spaja lepotu i pamet.

Mis Univerzuma2025. dobio je u noći između 20. i 21. novembra novu pobednicu, Meksikanku Fatimu Boš (25) čije učešće pa i trijumf prate brojne kontroverze.

Ovo takmičenje je od izbora gde su ranije mogle da učestvuju isključivo neudate žene bez dece, postala inkluzivnije pa se za krunu mogu nadmetati i žene koje su u braku ili imaju brka iza sebe kao majke. Dosta polemike izazvala je odluka da se učešće dozvoli i transrodnim ženama što je u eri Donalda Trampa, koji je decenijama bio prvi čovek Mis Univerzuma, bilo nezamislivo.

1/5 Vidi galeriju Dilara Zalilieva Foto: Printscreen/Instagram/diliara_zalialieva, Printscreen/Instagram/novosti_kazan_tatarstan

Mis Miss Universe Classic podiže lestvicu i kada su u pitanju godine i kada je reč o mnogim drugim kriterijumima koji se logično nadovezuju jedan na drugi.

Pobeda je pripala Dilari Zalilievoj (40) iz Kazana. Za krunu se takmičilo 30 žena, iz Japana, Singapura, Portugala, Venecuele, Bugarske, Indije i drugih zemalja.

Najlepša žena sveta u kategoriji 40 plus magistirala je pedagogiju. Piše istraživačke radove u ovoj oblasti, i upravlja svojom mrežom vrtića i škola. Ima petoro dece i primer je kako se karijera može uskladiti sa majčinstvom.

Izjavila je da je atmosfera na takmičenju bila sjajna i da su takmičarke bile veoma prijateljski nastrojene. Misica se nakon rođenja prvog deteta zainteresovala se za rani razvoj deteta. Prvo je otvorila centar za razvoj dece u rodnom Kazanju, koji je kasnije prerastao u punopravnu mrežu. Pobednica izu Rusije bavi se humanitarnim radom, podrškom darovite dece.

Dilara Zalilieva Foto: Printscreen/Instagram/diliara_zalialieva

Na nacionalnom talmičenju lepote pobedila je prošlog leta. A u Meleziji je prošla tri kruga izbora - reviju nacionalnih kostima, defile večernjih haljina i takmičenje po talentima.

Koliko juče bavila se isključivo karijerom i porodicom, a sada kao pobednica Miss Universe Classic ima novi zadatak, da inspiriše žene da veruju u svoju lepotu, ali i da ponudi svetu verziju lepote koja se ne svodi samo na fizički izgled.

Njen trijumf ublažio je razočaranje Rusa, izazvano lošim plasmanom njihove misice na Mis Univerzum izboru, Anastaije Vence koja nije ušla u top 30.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Mis Univerzuma ne mora da bude žensko: