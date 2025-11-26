Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ?

Vlažna tkanina je idealno mesto za razvoj buđi, bakterija i onog poznatog vlažnog mirisa koji se širi čim peškir operete. Stručnjaci upozoravaju da je način kačenja i sušenja presudan za njihov miris i trajnost.

Čisti peškiri

Ako se peškirne osuši potpuno, čak ni najskuplji deterdžent neće pomoći. Pravilna ventilacija, dobar stalak i nekoliko pametnih trikova čine ogromnu razliku. Evo kako da vaše kupatilo uvek miriše sveže, a peškiri budu mekani i suvi kao iz hotela.

Najveća greška zbog koje peškiri smrde na buđ

Neprijatan mirispeškira uglavnom nastaje kada se oni ne osuše do kraja, upozoravaju stručnjaci za negu tekstila. Pravilno kačenje je ključno, peškir mora da bude potpuno ispružen, u provetrenom prostoru, kako bi vlaga mogla ravnomerno da ispari. Fraj Levenhaupt, stručnjak za negu tkanina, objašnjava da su horizontalni držači najbolji, jer omogućavaju maksimalnu cirkulaciju vazduha. Kačenje na kuku ili presavijanje peškira treba izbegavati po svaku cenu, jer se tako stvaraju vlažni, zatvoreni nabori gde se buđ najbrže razvija.

Deblji i luksuzni peškiri zahtevaju dodatnu pažnju

Peškiri sa gustim petljama, visokim vlaknima ili oni luksuzne izrade zadržavaju mnogo više vlage. Upravo zato češće razvijaju ustajao miris, čak i kada je pranje peškira redovno. Za njih je preporučljivo koristiti široke stalke i sušiti ih u prostorijama sa veoma dobrom ventilacijom, idealno van kupatila.

Peškiri Foto: Shutterstock

Koliko peškiru treba da se potpuno osuši?

Na proces sušenja najviše utiču protok vazduha i debljina materijala. Standardni pamučni peškir, u dobro provetrenoj prostoriji, obično se osuši za 6 do 8 sati. Deblji modeli ili vlažnije prostorije mogu produžiti sušenje i do 12 sati. Ako se tkanina ne osuši u potpunosti, miris vlažnosti pojaviće se već nakon jednog korišćenja.

Zašto je vazduh najvažniji?

Vlaga u kupatilu usporava isparavanje vode iz peškira, stvarajući idealne uslove za bakterije. Zato je posle tuširanja važno uključiti ventilator, otvoriti prozor ili izneti peškir iz kupatila ako nema prozora. Levenhaupt naglašava da se miris buđi uvek javlja kada se peškir suši u zagušljivom, vlažnom prostoru.

Trikovi za brže sušenje u mašini

Predsednik kompanije Heritage Park Laundry Essentials, Tom Čekoni, otkriva jednostavan trik: dodajte kuglice za sušenje od organske vune u mašinu. One razdvajaju tkaninu, stvaraju vazdušne džepove i ubrzavaju proces sušenja, a peškiri ostaju mekši i pahuljasti.

Kako održati peškire svežim i dugotrajnim?

Stručnjaci preporučuju rotaciju peškira i potpuno sušenje između dve upotrebe. Perite ih na oko 60°C blagim, ali efikasnim deterdžentom, a parenje između pranja može pomoći da se uklone površinske bakterije i mirisi.

Najčešće greške koje uništavaju peškire

Čekoni upozorava da omekšivači i maramice za sušenje zapravo štete. Ovi proizvodi ostavljaju voštani sloj na vlaknima, čineći peškire manje upijajućim i težim za sušenje. Izbegavajte i preopterećivanje mašine, mešanje peškira sa drugim tkaninama i previše deterdženta — sve to sprečava pravilno ispiranje.

(Kurir.rs/Žena)

