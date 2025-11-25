Slušaj vest

Da li ste spremni da otkrijete receptzaburek koji je digao ceo internet na noge? Zaboravite na sve dosadašnje recepte: uz ovaj trik vaše kore će biti tanje od papira, a hrskavost je zagarantovana.

Tajna savršeno hrskavog testa

Sve je u neobičnom sastojku u testu – votki. Dve kašike čistog alkohola pomešane sa jogurtom čine testo elastičnijim i hrskavijim, a alkohol isparava tokom pečenja i ne ostavlja nikakav miris.

Spisak sastojaka:

  • 500 g mekog pšeničnog brašna
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera
  • 7 g suvog kvasca
  • 200 ml tople vode
  • 50 ml jogurta
  • 2 kašike votke
  • 3 kašičice ulja + još za premaz
  • 300 g mlevenog mesa (ili 250 g sitnog sira i 200 g kajmaka za varijantu sa sirom)
burek.jpg
Burek Foto: Shutterstock

Priprema:

U velikoj posudi pomešajte brašno, so, šećer i kvasac. Dodajte toplu vodu, jogurt, votku i ulje pa mesite 10–12 minuta dok testo ne postane glatko i elastično. Pokrijte krpom i ostavite na toplom mestu 30 minuta da naraste. Podelite testo na 4 jednake kugle, razvaljajte ih što tanje možete i premažite uljem. Rasporedite fil (meso ili sir i kajmak), uvijte svaku koru u rolnu i potom ih spojite u krug ili pletenicu na plehu.

Pečenje i završni detalji

Zagrejte rernu na 220 °C i pecite burek 25–30 minuta dok ne dobije zlatno-smeđu boju. Za dodatnu sočnost pomešajte 2 kašike jogurta sa sitno iseckanim belim lukom i prelijte pečeni burek neposredno pred serviranje, navodi Krstarica.

(Kurir.rs/Najžena)

