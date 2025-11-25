Slušaj vest

Merijam Ramadan Lunova (26), Tanzanijka koja živi u Americi sa suprugom Dejanom iz Beograda i njihovom ćerkom Irinom, otkriva koliko ti trenuci mogu da iznenade, zbune i promene navike koje smo nasledili iz porodice u kojoj smo odrasli.

Na svom TikTok profilu nedavno je podelila video koji ju je potpuno zatekao – situaciju koja je jasno pokazala koliko se afrička kultura u kojoj je odrasla razlikuje od srpske tradicije njenog supruga.

„Mi Afrikanci to ne radimo“

Merijam je objasnila da je u njenoj porodici fizička nežnost gotovo nepostojeća.

Pogledajte u galeriji kako izgledaju Dejan i Merijam:

1/6 Vidi galeriju Merijam Ramadan Lunova sa suprugom Dejanom iz Srbije Foto: printcreen/tiktok/ justtslimm

„Još jedna realnost kada izlaziš sa nekim ko nije iz tvoje kulture: kada je reč o javnom iskazivanju emocija, mi Afrikanci to ne radimo. Bukvalno. Mislim da sam tokom odrastanja svoje roditelje videla kako se ljube ili grle ukupno 0 puta. 0. Tačnije, može i u minus da ode. Nikada nisam videla da su intimni na bilo koji način“, rekla je Merijam, pojašnjavajući koliko joj je pokazivanje nežnosti oduvek bilo neprijatno i strano.

Zato ju je iznenadila toplina i opuštenost porodice njenog supruga.

„Oni su toliko otvoreno nežni jedni prema drugima, to u životu nisam videla osim u onim Hallmark filmovima, gde su porodice stalno nasmejane, vole se, grle se i ljube. Ja to nikad nisam doživela dok nisam upoznala njegovu porodicu“, dodaje.

Neprijatnost pred porodicom

Merijam otkriva da ona i suprug uživaju u fizičkoj bliskosti, ali da se pred porodicom ponašaju u skladu sa pravilima kulture u kojoj je odrasla.

„E sad, da li smo Dan i ja nežni jedno prema drugom? Apsolutno. Obožavamo da se ljubimo, grlimo, mazimo. Ali pred porodicom - ne poznajemo se. Ne grlimo se. Ne dodirujemo se. Ne pravimo čak ni kontakt očima. Zato što je to jednostavno okruženje u kome sam odrasla“, priznaje.

Međutim, nedavno se dogodio trenutak koji ju je potpuno zatekao. Kada se Dejan vratio sa posla i rukovao sa članovima njene porodice, prišao je Merijam i poljubio je u usta.

„Bukvalno je čučnuo pored mene i poljubio me. U čelo? Ne. U nos? Ne. U… u usta. U usta. U usta“, ispričala je Merijam.

U tom trenutku, priznaje, osetila je talas neprijatnosti.

„Bukvalno sam se preznojila. Toliko mi je bilo vruće da sam osetila kako mi se kosa vraća u svoje prirodno stanje“, našalila se. „Da li je moja porodica reagovala na bilo koji način? Ne. Zašto? Zato što je pokazivanje nežnosti normalno. Ali to nije način na koji sam ja odrastala. I zato ponekad imam osećaj kao da živim u nekom drugom univerzumu kada je reč o kulturnim razlikama“, zaključuje Merijam, dodajući da i dalje uči kako da pronađe ravnotežu između kulture svog porekla i one u kojoj živi.

Bonus video: Srpska snajka iz Austrije se udala u narodnoj nošnji