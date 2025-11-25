Slušaj vest

Neverovatna priča koju je ispričala tiktokerka iz Dalasa postala je viralni hit, ostavljajući milione u šoku i neverici. Onjeka Ehi, agentkinja za nekretnine, otvorila je dušu o svojoj trogodišnjoj vezi s Dancem kog je upoznala na Hvaru – vezi koja je od bajkovitog početka prerasla u pravu noćnu moru. Svoju ispovest simbolično je nazvala "Danska obmana".

U galeriji pogledajte fotografije Amerikanke nigerijskog porekla i Danca koji ju je nasamario:

Početak kao iz romantične komedije

Sve je krenulo još u septembru, kada je Ehi kratkom objavom otkrila da je raskinula s partnerom Martinom Fredsgardom Andersenom. Njeni pratioci, koji je poznaju iz emisija "The Bachelor" i "Bachelor in Paradise", znali su koliko je bila zaljubljena – par je neumorno delio prizore s putovanja. On – Danac. Ona – Amerikanka nigerijskog porekla. Mnogima je zvučalo kao savršena priča.

A onda je 15. novembra Ehi odlučila da otkrije istinu.

Priča je zvučala kao sinopsis za Netflixov film: Amerikanka na odmoru u Hrvatskoj 2022. upoznaje zgodnog Danca koji joj se predstavlja kao bivši olimpijac, pripadnik danske kraljevske porodice i uspešni menadžer u tehnološkoj kompaniji. Iskre su planule odmah, a Ehi je, kako kaže, bila uverena da je našla muškarca svog života.

"Bio je neverovatno privlačan, kao iz Kelvin Klajn reklame", rekla je u videu. "Plave oči, plava kosa, mišićav… odmah sam ga primetila."

Od bajke do pakla

Uprkos povremenim "crvenim zastavama", zaljubljenost ju je potpuno zaslepila. Međutim, idila se vrlo brzo urušila.

U nizu videa na TikToku Ehi je ispričala kako je partneru počela da daje gotovinu ne bi li mu "pokrila" beskrajne finansijske probleme. Svaki novi dan donosio je novi iznos koji je pozajmljivala navodnom plemiću. Situacija je dodatno eskalirala kada se veza na daljinu pretvorila u zajednički život u Dalasu. Tada je otkrila da je Andersen ozbiljan zavisnik od kockanja – i da je prokockao sav novac, uključujući više od 30 hiljada dolara koje mu je ona pozajmila.

A onda je shvatila da je prevario i njenu porodicu i prijatelje. Od roditelja i sestre navodno je uzeo hiljade dolara, a jednom njenom imućnom prijatelju navodno je ukrao kriptovalute vredne čak 300 hiljada dolara.

Internet u šoku

Komentari ispod videa bili su mešavina šoka, empatije i neverice. Jedni su je hvalili zbog pribranosti, drugi nisu mogli da veruju da je prevara toliko dugo trajala. Priča je brzo nadrasla TikTok – proširila se na Reddit, radijske emisije i privatne razgovore, izazivajući lavinu reakcija.

Javili su se svi – od stanovnika Dalasa koji su ih viđali zajedno, do Danaca koji tvrde da poznaju žene sličnih iskustava s istim muškarcem.

Materijal za holivudski blokbaster?

Nakon što je Ehi u poslednjem videu otkrila da joj je razvod zvanično okončan 4. novembra 2025, mnogi su zaključili da je njena priča spremna za "veliko platno".

"Reci svoju istinu. Potpiši ugovor s Netflixom", napisao je jedan korisnik. "Nije teško zamisliti da Danska obmana postane film", dodao je drugi. Slične viralne ispovesti već su se pretvorile u serije ili filmove – poput "Who TF Did I Marry?" ili filma "Zola" iz 2021.

Ljudi već označavaju Netflix i producente poput Tajlera Perija i Vila Pakera, nadajući se da će i ova sapunica dobiti ekranizaciju.

"Samo želim da zaštitim druge"

Međutim, Ehi kaže da joj publicitet nije cilj. Najviše želi da podigne svest. Tvrdi da su joj se već javile druge navodne žrtve njenog bivšeg supruga, te da prikuplja svedočenja kako bi pokrenula zvaničnu istragu.

"Nikad nisam mislila da ću postati žrtva nečeg ovakvog", rekla je u poslednjem videu. "Želim da zaštitim druge. Taj čovek je profesionalni međunarodni prevarant – i neće stati. Ne želim da budem saučesnica u tome da nastavi da povređuje ljude. Srećna sam što barem mogu da uradim nešto da druge zaštitim."

(Kurir.rs/ Index.hr)

