Jedna mama sa Floride provela je trudnoću uverenа da će roditi ogromnu bebu. Lekari su joj iz pregleda u pregled ponavljali da je dete veliko, da raste brže od propisanog, da je ispred termina. A onda je stvarnost u porodilištu sve pobila, beba je rođena sitna, znatno manja nego što je iko očekivao.

Prognoze lekara stvarale su dodatnu paniku

Sofi Đerasi, koja na Instagramu objavljuje kao sophiegracegeraci, snimila je kratki video iz bolnice, zumirajući svoj trudnički stomak dok čeka da upozna, kako su joj govorili, veliku bebu. Međutim, kada se mala Anastasija rodila sa samo 2,5 kilograma, mama je ostala u potpunom šoku.

Sofi je u razgovoru za Newsweek ispričala da su joj tokom cele trudnoćetvrdili da dete "merama ide ispred termina". I starije dvoje dece, Leonardo i Rozali, takođe su bili krupniji na rođenju, pa su joj lekari objasnili da bebe obično budu sve veće sa svakom narednom trudnoćom. Zbog toga je ulazak u poslednjih nekoliko nedelja dočekala u grču.

Poseban strah joj je zadavalo to što je u novu trudnoću ušla pre isteka preporučenih 18 meseci od prethodnog carskog reza. Taj period treba da omogući materici i rezu da se potpuno oporave, a Sofi je brinula da li će telo moći da iznese još jednu trudnoću, pogotovo ako je beba zaista velika. Na kraju je ipak morala ponovo na carski rez.

Šok u operacionoj sali i neočekivano mala beba

Ništa je, međutim, nije moglo pripremiti za prizor u operacionoj sali. Kako je rekla, vidi doktora kako podiže bebu "kao Simbu iz Kralja lavova" i u tom trenutku shvata da nešto ne štima. Beba je bila sitna, nežna, lagana, potpuno drugačija od svih prognoza. Prve reči koje je uputila suprugu bile su da je mala i da ima neverovatno mnogo kose.

Poslednji ultrazvuk je pokazivao procenu od oko 3,6 kilograma, pa je razlika bila gotovo nestvarna. Sofi je morala hitno da kupi odeću i pelene za prevremeno rođene bebe, jer je Anastasija prve četiri nedelje nosila isključivo te minijaturne veličine.

Danas su obe dobro. Oporavak od drugog carskog reza je teži i sporiji nego što je očekivala, ali Anastasija lepo napreduje. Malo kasni zbog svoje "prilagođene starosti", ali raste, mirna je, zdrava i, kako Sofi kaže, najnežnija i najprivrženija od sve troje dece.

